Быстрая трапеза на всю семью: рецепт фриттаты с ветчиной

14 марта 2023, 19:31
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Источник:

przepisy

В современном ритме жизни и потоке дел не всегда есть желание долго стоять у плиты. Для таких случаев существуют рецепты, которые позволят быстро и без труда накормить всю семью.

Фриттата – это итальянский омлет, который обычно дополняют начинки из сыра, овощей и мяса. Это очень быстрое и легкое блюдо, которое точно понравится всей вашей семье.

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Пропорции начинки можно регулировать в соответствии со своими предпочтениями и наличием продуктов в холодильнике.

Рецепт фриттаты с ветчиной

Время: 30 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

6 яиц;
– 4 ломтика ветчины;
– 4 чайные ложки сушеного лука;
– 1 красный лук;
– 5 помидоров черри;
– 4 столовые ложки тертого сыра;
– 1 столовая ложка сливочного масла;
– любимые итальянские специи;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  • Яйца взбиваем со специями и половиной сыра.
  • Ветчину и красный лук мелко нарезаем и обжариваем на сковороде.
  • Добавляем яйца в сковороду.
  • Помидоры нарезаем колечками и выкладываем на яичную массу.
  • Посыпаем фритату специями и другой половиной сыра.
  • Запекаем несколько минут в духовке при 180 градусах.

Приятного аппетита!
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська