Быстрая трапеза на всю семью: рецепт фриттаты с ветчиной

В современном ритме жизни и потоке дел не всегда есть желание долго стоять у плиты. Для таких случаев существуют рецепты, которые позволят быстро и без труда накормить всю семью.

Фриттата – это итальянский омлет, который обычно дополняют начинки из сыра, овощей и мяса. Это очень быстрое и легкое блюдо, которое точно понравится всей вашей семье.

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Пропорции начинки можно регулировать в соответствии со своими предпочтениями и наличием продуктов в холодильнике.

Рецепт фриттаты с ветчиной

Время: 30 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 6 яиц;

– 4 ломтика ветчины;

– 4 чайные ложки сушеного лука;

– 1 красный лук;

– 5 помидоров черри;

– 4 столовые ложки тертого сыра;

– 1 столовая ложка сливочного масла;

– любимые итальянские специи;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Яйца взбиваем со специями и половиной сыра.

Ветчину и красный лук мелко нарезаем и обжариваем на сковороде.

Добавляем яйца в сковороду.

Помидоры нарезаем колечками и выкладываем на яичную массу.

Посыпаем фритату специями и другой половиной сыра.

Запекаем несколько минут в духовке при 180 градусах.

Приятного аппетита!