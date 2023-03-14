Быстрая трапеза на всю семью: рецепт фриттаты с ветчиной
Источник:przepisy
В современном ритме жизни и потоке дел не всегда есть желание долго стоять у плиты. Для таких случаев существуют рецепты, которые позволят быстро и без труда накормить всю семью.
Фриттата – это итальянский омлет, который обычно дополняют начинки из сыра, овощей и мяса. Это очень быстрое и легкое блюдо, которое точно понравится всей вашей семье.
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Пропорции начинки можно регулировать в соответствии со своими предпочтениями и наличием продуктов в холодильнике.
Рецепт фриттаты с ветчиной
Время: 30 минут
Порций: 4
Ингредиенты:
– 6 яиц;
– 4 ломтика ветчины;
– 4 чайные ложки сушеного лука;
– 1 красный лук;
– 5 помидоров черри;
– 4 столовые ложки тертого сыра;
– 1 столовая ложка сливочного масла;
– любимые итальянские специи;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Яйца взбиваем со специями и половиной сыра.
- Ветчину и красный лук мелко нарезаем и обжариваем на сковороде.
- Добавляем яйца в сковороду.
- Помидоры нарезаем колечками и выкладываем на яичную массу.
- Посыпаем фритату специями и другой половиной сыра.
- Запекаем несколько минут в духовке при 180 градусах.