Фриттата – это итальянский омлет, который обычно дополняют начинки из сыра, овощей и мяса. Это очень быстрое и легкое блюдо, которое точно понравится всей вашей семье.

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Пропорции начинки можно регулировать в соответствии со своими предпочтениями и наличием продуктов в холодильнике.

Рецепт фриттаты с ветчиной

Время: 30 минут

Порций: 4

Приготовление:

  • Яйца взбиваем со специями и половиной сыра.
  • Ветчину и красный лук мелко нарезаем и обжариваем на сковороде.
  • Добавляем яйца в сковороду.
  • Помидоры нарезаем колечками и выкладываем на яичную массу.
  • Посыпаем фритату специями и другой половиной сыра.
  • Запекаем несколько минут в духовке при 180 градусах.
Приятного аппетита!