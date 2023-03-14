Фріттата – це італійський омлет, який зазвичай доповнюють начинки з сиру, овочів та м'яса. Це надзвичайно швидка та легка страва, яка точно сподобається усій вашій сім'ї.

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Пропорції начинки ви можете регулювати відповідно до своїх вподобань та наявності продуктів у холодильнику.

Рецепт фріттати з шинкою

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Приготування:

  • Яйця збиваємо зі спеціями та половиною сиру.
  • Шинку та червону цибулю дрібно нарізаємо та обсмажуємо на сковорідці.
  • Додаємо яйця на пательню.
  • Помідори нарізаємо кільцями та викладаємо на яєчну масу.
  • Посипаємо фрітату спеціями та іншою половиною сиру.
  • Запікаємо кілька хвилин у духовці при 180 градусах.
Смачного!