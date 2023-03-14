Фріттата – це італійський омлет, який зазвичай доповнюють начинки з сиру, овочів та м'яса. Це надзвичайно швидка та легка страва, яка точно сподобається усій вашій сім'ї.

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Пропорції начинки ви можете регулювати відповідно до своїх вподобань та наявності продуктів у холодильнику.

Рецепт фріттати з шинкою

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти: – 6 яєць;

– 4 скибочки шинки;

– 4 чайні ложки сушеної цибулі;

– 1 червона цибуля;

– 5 помідорів черрі;

– 4 столові ложки тертого сиру;

– 1 столова ложка вершкового масла;

– улюблені італійські спеції;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Яйця збиваємо зі спеціями та половиною сиру.

Шинку та червону цибулю дрібно нарізаємо та обсмажуємо на сковорідці.

Додаємо яйця на пательню.

Помідори нарізаємо кільцями та викладаємо на яєчну масу.

Посипаємо фрітату спеціями та іншою половиною сиру.

Запікаємо кілька хвилин у духовці при 180 градусах.

Смачного!