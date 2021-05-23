Галета с грушами: домашний рецепт

Думаете, что приготовить на десерт? Мы подготовили для вас рецепт пирога с грушами, который понравится всем.
Ароматный пирог с хрустящей корочкой и сочной начинкой легкий в приготовлении. Галета с грушами – вкусный сладкий десерт, который можно подать к чаю или кофе.
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Рецепт галеты с грушамиИнгредиенты:
– 200 граммов пшеничной муки;
– 3-4 груши;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 80 граммов растительного масла;
– 80 миллилитров воды;
– 1 чайная ложка крахмала;
– 2 столовые ложки сахара;
– миндальные хлопья;
– 1 чайная ложка сахарной пудры.
- Для приготовления теста тщательно просейте муку. В миске смешайте муку, соль и разрыхлитель, добавьте кипяток, рафинированное растительное масло, перемешайте до однородной консистенции. Накройте тесто пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 15-20 минут.
- Для приготовления начинки помойте груши, очистите от кожуры, косточек, нарежьте ломтиками, выложите в миску, добавьте крахмал с сахаром, перемешайте.
- Достаньте охлажденное тесто, раскатайте блинчик. В центр теста выложите начинку. Края заверните.
- Противень выстелите пергаментом, выложите пирог, посыпьте миндальной стружкой.
- Разогрейте духовку до 180 градусов, отправьте запекаться в духовку на 30-35 минут.
- Теплую галету посыпьте сахарной пудрой. Оставьте для охлаждения, разрежьте на порции. Приятного аппетита!