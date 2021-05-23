Ароматний пиріг з хрусткою скоринкою та соковитою начинкою легкий у приготуванні. Галета з грушами – смачний солодкий десерт, який ви можете подати до чаю або кави. 

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Рецепт галети з грушами

  1. Для приготування тіста ретельно просійте борошно. У мисці змішайте борошно, сіль, та розпушувач, додайте окріп, рафіновану рослинну олію, перемішайте до однорідної консистенції. Накрийте тісто харчовою плівкою і відправте у холодильник на 15-20 хвилин.
  2. Для приготування начинки помийте груші, почистіть від шкірки, кісточок, наріжте скибочками, викладіть у миску, додайте крохмаль з цукром, перемішайте.
  3. Дістаньте охолоджене тісто, розкачайте млинець. У центр тіста викладіть начинку. Краї загорніть.
  4. Деко вистеліть пергаментом, викладіть пиріг, посипте мигдальною стружкою.
  5. Розігрійте духовку до 180 градусів, відправте запікатись у духовку на 30-35 хвилин.
  6. Теплу галету посипте цукровою пудрою. Залиште для охолодження, розріжте на порції. Смачного!