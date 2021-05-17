Пышный и воздушный бисквит с клубникой и нежным сливочным кремом понравится всем. Торт можно готовить в будни.
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Бисквит с клубникой
- Клубнику помойте, очистите, нарежьте на ломтики.
- Для приготовления теста в глубокой миске взбейте яйца в течение 7-10 минут, постепенно добавьте сахар, ванильный сахар.
- Просейте муку через сито, чтобы не было комочков, добавить к взбитым яйцам, перемешайте до однородной консистенции.
- Форму выстелите пергаментом, выложите тесто.
- Разогрейте духовку до температуры в 180 градусов, отправьте запекаться в течение 35-40 минут до готовности.
- Достаньте из духовки, оставьте для охлаждения.
- Для приготовления крема в миску выложите сметану, добавьте сахарную пудру, сливки, взбейте миксером до однородной консистенции.
- Готовый бисквит разрежьте на две части, смажьте кремом, сверху выложите клубнику. Отправьте торт в холодильник на 2-3 часа.
- Готовый торт разрежьте на порции. Приятного аппетита!