"Зеленый мох" – один из самых вкусных галицких тортов, которые вы только пробовали. Он состоит из рыхлого, яркого бисквита, ягод и желейной массы.

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Такая домашняя выпечка станет настоящим украшением не только обыденного стола, но и праздничного. Обязательно приготовьте его дома – это очень вкусно!

Рецепт торта "Зеленый мох"

Время: 4 – 5 часов

4 – 5 часов Порции: 8 – 10 (вес 3 килограмма)

Ингредиенты для бисквита:

– 5 белков + 100 г сахара + щепотка соли;

– 5 желтков + 100 граммов сахара;

– 200 граммов шпината;

– 2 столовые ложки лимонного сока;

– 150 граммов масла;

– 260 граммов муки;

– 1,5 чайной ложки разрыхлителя.

Для пропитки:

– 50 г теплой воды + 20 г сахара + 1 чайная ложка лимонного сока.

Для желе:

– 600 граммов воды;

– 2 пачки по 90 граммов желе;

– 300 – 400 граммов ягод.

Для крема:

– 500 граммов жирных сливок (33%);

– 400 граммов натурального йогурта;

– 22 грамма желатина + 100 грамма холодной воды;

– 6 столовых ложек сахарной пудры.

Приготовление:

Примечание! Так как с желейным слоем долго возиться, проще сделать не галяретку, а взять перемолоть фрукты в пюре и смешать с растопленным желатином. Он застынет в разы быстрее, и сам торт получится более стойким.

Разделяем яйца на белки и желтки. К белкам добавляем щепотку соли, начинайте взбивать добавляя немного сахара. Взбиваем до стойких пиков. К желткам добавляем сахар и взбиваем 2 минуты.

Соединяем шпинат, добавляем растительное масло и лимонный сок и перебиваем в пюре.

Вливаем в тарелку желтки, шпинатное пюре, аккуратно добавляем белки и медленно размешиваем. Смешиваем муку с разрыхлителем, просеиваем в тарелку и вымешиваем в однородное тесто.

Переливаем в форму застеленную пергаментом диаметром 26 сантиметров. Выпекаем при 170 градусах 35 – 40 минут. Проверяем готовность зубочисткой – она должна быть сухой. Даем остыть бисквиту, и срезаем треть (эту часть мелко покрошите, это и будет наш мох).

Для пропитки смешиваем теплую воду, сахар, лимонный сок и пропитываем с помощью косточки наш бисквит. Переводим основание в форму, сделав бортики. Выкладываем в середину ягоды. Заливаем желе горячей водой. Когда будет застывать – переливаем в форму поверх ягод.

Смешиваем желатин с водой, оставляем набухать.

Взбиваем холодные коровьи сливки. Добавляем к ним белый йогурт, сахарную пудру, растопленный желатин и вымешиваем. Переливаем поверх галереты, а сверху присыпаем "мхом".

Оставляем торт в холодильнике на ночь или на 4 – 5 часов.

Приятного аппетита!

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