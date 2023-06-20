"Зелений мох" – один із найсмачніших галицьких пляцків, які ви тільки куштували. Він складається з пухкого, яскравого бісквіта, ягід та желейної маси.
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Така домашня випічка стане справжньою окрасою не тільки буденного столу, а й святкового. Обов'язково приготуйте його вдома – це надзвичайно смачно!
Рецепт торта "Зелений мох"
- Час: 4 – 5 годин
- Порції: 8 – 10 (вага 3 кілограми)
Приготування:
Примітка! Через те, що з желейним шаром довго возитись, простіше зробити не галяретку, а взяти перемолоти фрукти в пюре, і змішати з розтопленим желатином. Він застигне в рази швидше, і сам торт вийде стійкішим.
- Розділяємо яйця на білки і жовтки. До білків додаємо дрібку солі, починайте збивати додаючи потрішки цукру. Збиваємо до стійких піків. До жовтків додаємо цукор і збиваємо 2 хвилини.
- З'єднуємо шпинат, додаємо олію та лимонний сік і перебиваємо в пюре.
- Вливаємо у велику тарілку жовтки, шпинатне пюре, акуратно додаємо білки і повільно розмішуємо. Змішуємо борошно з розпушувачем, просіюємо в тарілку і вимішуємо в однорідне тісто.
- Переливаємо в форму застелену пергаментом діаметром 26 сантиметрів. Випікаємо при 170 градусах 35 – 40 хвилин. Перевіряємо готовність зубочисткою – вона має бути суха. Даємо охолонути бісквіту, і зрізаємо третину (цю частину дрібно покришіть, це і буде наш мох).
- Для просочування змішуємо теплу воду, цукор, лимонний сік і просочуємо з допомогою кісточки наш бісквіт. Перекладаємо основу в форму, зробивши бортики. Викладаємо в середину ягоди. Заливаємо желе гарячою водою. Коли застигатиме – переливаємо в форму поверх ягід.
- Змішуємо желатин з водою, залишаємо набухати.
- Збиваємо холодні коров'ячі вершки. Додаємо до них білий йогурт, цукрову пудру, розтоплений желатин, та вимішуємо. Переливаємо поверх галяретки, а зверху присипаємо "мохом".
- Залишаємо торт в холодильнику наніч, або на 4 – 5 годин.
Смачного!