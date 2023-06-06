Клубнично-лимонный муссовый торт станет не только вкусным дополнением кофе или чаю, но и украшением любого праздничного стола.

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Торт невероятно красив внешне, а внутри настоящее произведение искусства. Каждый слой торта в разрезе наполнен своим особым вкусом, прекрасно сочетающимся между собой.

Рецепт клубнично-лимонного муссового торта.

  • Время: 6 часов
  • Порции: 8

Приготовление:

  • Яйца взбиваем с сахаром в течение 5 минут до пышной светлой массы.
  • Добавляем просеянную муку и разрыхлитель. Вымешиваем лопаткой до однородности, добавляем растительное масло.
  • Быстро вымешиваем. Выливаем тесто на противень застеленный пергаментом.
  • Выпекаем при 180 градусах 12 минут. Вынимаем и действуем остыть.
  • Вырезаем около 16 сантиметров и прячем его под пищевую пленку.

Приготовление:

  • К пюре добавляем сахар. Ставим на огонь, как только масса будет на грани закипания, добавляем крахмал разбавленный водой.
  • После закипания провариваем конфи 30 секунд, постоянно помешивая. Далее снимаем с огня, даем остыть 2 минуты и добавляем желатин.
  • Перемешиваем и выливаем в силиконовую форму или подготовленное разъемное кольцо диаметром 16 сантиметров. Ставим в холодильник до застывания.

Приготовление:

  • К пюре добавляем сахар и крахмал. Ставим на огонь и провариваем массу после закипания 30 секунд. Снимаем и по прошествии двух минут охлаждения добавляем желатин. Даем остыть до тепленького состояния.
  • Добавляем взбитые сливки и перемешиваем венчиком до однородности. Выливаем мусс сверху застывшего конфи и ставим начинку в морозильник до полной заморозки.

Приготовление:

  • К желткам добавляем сахар, перемешиваем венчиком. Добавляем сок и цедру. Ставим на минимальный подогрев и варим до легкого загущения около 5 минут (постоянно помешиваем). Пропускаем массу через сито.
  • Добавляем шоколад. Перемешиваем и добавляем желатин. Даем остыть до теплого состояния.
  • Объединяем заварное лимонное основание со взбитыми сливками и тщательно вымешиваем лопаткой, а затем венчиком до однородности.
  • Выкладываем все слоями, последним должен быть бисквит. Отправляем все в морозилку до охлаждения. По желанию поливаем зеркальной глазурью.

Приятного аппетита!