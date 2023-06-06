Клубнично-лимонный муссовый торт станет не только вкусным дополнением кофе или чаю, но и украшением любого праздничного стола.
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Торт невероятно красив внешне, а внутри настоящее произведение искусства. Каждый слой торта в разрезе наполнен своим особым вкусом, прекрасно сочетающимся между собой.
Рецепт клубнично-лимонного муссового торта.
- Время: 6 часов
- Порции: 8
Приготовление:
- Яйца взбиваем с сахаром в течение 5 минут до пышной светлой массы.
- Добавляем просеянную муку и разрыхлитель. Вымешиваем лопаткой до однородности, добавляем растительное масло.
- Быстро вымешиваем. Выливаем тесто на противень застеленный пергаментом.
- Выпекаем при 180 градусах 12 минут. Вынимаем и действуем остыть.
- Вырезаем около 16 сантиметров и прячем его под пищевую пленку.
Приготовление:
- К пюре добавляем сахар. Ставим на огонь, как только масса будет на грани закипания, добавляем крахмал разбавленный водой.
- После закипания провариваем конфи 30 секунд, постоянно помешивая. Далее снимаем с огня, даем остыть 2 минуты и добавляем желатин.
- Перемешиваем и выливаем в силиконовую форму или подготовленное разъемное кольцо диаметром 16 сантиметров. Ставим в холодильник до застывания.
Приготовление:
- К пюре добавляем сахар и крахмал. Ставим на огонь и провариваем массу после закипания 30 секунд. Снимаем и по прошествии двух минут охлаждения добавляем желатин. Даем остыть до тепленького состояния.
- Добавляем взбитые сливки и перемешиваем венчиком до однородности. Выливаем мусс сверху застывшего конфи и ставим начинку в морозильник до полной заморозки.
Приготовление:
- К желткам добавляем сахар, перемешиваем венчиком. Добавляем сок и цедру. Ставим на минимальный подогрев и варим до легкого загущения около 5 минут (постоянно помешиваем). Пропускаем массу через сито.
- Добавляем шоколад. Перемешиваем и добавляем желатин. Даем остыть до теплого состояния.
- Объединяем заварное лимонное основание со взбитыми сливками и тщательно вымешиваем лопаткой, а затем венчиком до однородности.
- Выкладываем все слоями, последним должен быть бисквит. Отправляем все в морозилку до охлаждения. По желанию поливаем зеркальной глазурью.
Приятного аппетита!