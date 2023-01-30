Галицкий творожник на маковой основе – идеальный вариант домашней выпечки. Если вы хоть раз пробовали его, вам захочется еще и еще.

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Он отлично подойдет как к обыденному столу, так и к празднику или семейному чаепитию.

Рецепт галицкого сырника

Время: 4 часа

4 часа Порции: 10

Ингредиенты для основания:

– 250 граммов муки;

– 100 граммов масла;

– 1 яичный желток;

– 2/3 стакана сахара;

– 3 – 4 столовые ложки мака;

– половина чайной ложки разрыхлителя.

Для творожной массы:

– 700 граммов кисломолочного сыра;

– 120 граммов масла;

– 5 яичных желтков;

– 2 яичных белка;

– стакан сахара;

– цедра апельсина или лимона;

– 1 столовая ложка манки;

– половина стакана изюма;

– 1 пачка ванильного сахара.

Для глазури:

– 160 граммов шоколада;

– 20 граммов масла.

Приготовление:

Просеянную муку с разрыхлителем выкладываем на поверхность, добавляем масло и сечем ножом до однородности. Добавляем мак и перетертый с сахаром желток, снова рубим до однородной несколько липкой массы.

Выкладываем на дно формы (застеленной пергаментом, смазанной маслом и посыпанной панировочными сухарями). Ставим в разогретую духовку на 10 минут (160 градусов). Достаем и выкладываем поверх творожную массу.

Сыр перетираем блендером до однородности, добавляем мягкое масло, часть сахара и отдельно взбитые желтки с остальным сахаром. Добавляем ванильный сахар, манку, цедру и отдельно взбитые в тугую пену белки. Вымешиваем осторожно до однородности.

Добавляем предварительно замоченные изюм, присыпанный мукой. Еще раз перемешиваем и выкладываем на основание.

Выпекаем при температуре 160 градусов около 50 минут. Когда творожник полностью остынет, покрываем глазурь и отправляем в холодильник на ночь.

На водяной бане растапливаем шоколад, добавляем масло, перемешиваем и как немного остыв покрываем творожник.

Чтобы при нарезании сырника шоколадная глазурь не трескалась, используйте горячий нож.

Приятного тебе аппетита!