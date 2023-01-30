Галицкий творожник на маковой основе – идеальный вариант домашней выпечки. Если вы хоть раз пробовали его, вам захочется еще и еще.

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Он отлично подойдет как к обыденному столу, так и к празднику или семейному чаепитию.

Рецепт галицкого сырника

  • Время: 4 часа
  • Порции: 10

Приготовление:

  • Просеянную муку с разрыхлителем выкладываем на поверхность, добавляем масло и сечем ножом до однородности. Добавляем мак и перетертый с сахаром желток, снова рубим до однородной несколько липкой массы.
  • Выкладываем на дно формы (застеленной пергаментом, смазанной маслом и посыпанной панировочными сухарями). Ставим в разогретую духовку на 10 минут (160 градусов). Достаем и выкладываем поверх творожную массу.
  • Сыр перетираем блендером до однородности, добавляем мягкое масло, часть сахара и отдельно взбитые желтки с остальным сахаром. Добавляем ванильный сахар, манку, цедру и отдельно взбитые в тугую пену белки. Вымешиваем осторожно до однородности.
  • Добавляем предварительно замоченные изюм, присыпанный мукой. Еще раз перемешиваем и выкладываем на основание.
  • Выпекаем при температуре 160 градусов около 50 минут. Когда творожник полностью остынет, покрываем глазурь и отправляем в холодильник на ночь.
  • На водяной бане растапливаем шоколад, добавляем масло, перемешиваем и как немного остыв покрываем творожник.
  • Чтобы при нарезании сырника шоколадная глазурь не трескалась, используйте горячий нож.

Приятного тебе аппетита!