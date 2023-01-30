Галицький сирник на маковій основі – ідеальний варіант домашньої випічки. Якщо ви хоч раз куштували його, вам закортить ще і ще.

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Він чудово підійде як до буденного столу, так і до свята чи родинного чаювання.

Рецепт галицького сирника

Час: 4 години

4 години Порції: 10

Інгредієнти для основи:

– 250 грамів борошна;

– 100 грамів масла;

– 1 яєчний жовток;

– 2/3 склянки цукру;

– 3 – 4 столові ложки маку;

– половина чайної ложки розпушувача.

Для сирної маси:

– 700 грамів кисломолочного сиру;

– 120 грамів масла;

– 5 яєчних жовтків;

– 2 яєчні білки;

– склянка цукру;

– цедра апельсина або лимона;

– 1 столова ложка манки;

– половина склянки родзинок;

– 1 пачка ванільного цукру.

Для глазурі:

– 160 грамів шоколаду;

– 20 грамів олії.

Приготування:

Просіяне борошно з розпушувачем викладаємо на поверхню, додаємо масло і січемо ножем до однорідності. Додаємо мак і перетертий з цукром жовток, знову січемо до однорідної дещо липкої маси.

Викладаємо на дно форми (застеленої пергаментом, змащеної маслом і посипаної панірувальними сухарями). Ставимо в розігріту духовку на 10 хвилин (160 градусів). Дістаємо і викладаємо поверх сирну масу.

Сир перетираємо блендером до однорідності, додаємо м’яке масло, частину цукру та окремо збиті жовтки з рештою цукру. Додаємо ванільний цукор, манку, цедру, та окремо збиті в тугу піну білки. Вимішуємо обережно до однорідності.

Додаємо попередньо замочені родзинки, присипані борошном. Ще раз перемішуємо і викладаємо на основу.

Випікаємо при температурі 160 градусів близько 50 хвилин. Коли сирник повністю охолоне, покриваємо глазуррю і відправляємо в холодильник на ніч.

На водяній бані розтоплюємо шоколад, додаємо олію, перемішуємо і як трохи охолоне покриваємо сирник.

Щоб при нарізанні сирника шоколадна глазур не тріскалася, використовуйте гарячий ніж.

Смачного!