Галицкий сырник на маковой основе

Ни один сырник не сравнится с этим: он нежный, с маковой основой и очень вкусный.

Галицкий творожник на маковой основе – идеальный вариант домашней выпечки. Если вы хоть раз пробовали его, вам захочется еще и еще.

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Он отлично подойдет как к обыденному столу, так и к празднику или семейному чаепитию.

Рецепт галицкого сырника

Время: 4 часа

4 часа Порции: 10

– 250 граммов муки;– 100 граммов масла;– 1 яичный желток;– 2/3 стакана сахара;– 3 – 4 столовые ложки мака;– половина чайной ложки разрыхлителя.– 700 граммов кисломолочного сыра;– 120 граммов масла;– 5 яичных желтков;– 2 яичных белка;– стакан сахара;– цедра апельсина или лимона;– 1 столовая ложка манки;– половина стакана изюма;– 1 пачка ванильного сахара.– 160 граммов шоколада;– 20 граммов масла.

Приготовление:

Просеянную муку с разрыхлителем выкладываем на поверхность, добавляем масло и сечем ножом до однородности. Добавляем мак и перетертый с сахаром желток, снова рубим до однородной несколько липкой массы.

Выкладываем на дно формы (застеленной пергаментом, смазанной маслом и посыпанной панировочными сухарями). Ставим в разогретую духовку на 10 минут (160 градусов). Достаем и выкладываем поверх творожную массу.

Сыр перетираем блендером до однородности, добавляем мягкое масло, часть сахара и отдельно взбитые желтки с остальным сахаром. Добавляем ванильный сахар, манку, цедру и отдельно взбитые в тугую пену белки. Вымешиваем осторожно до однородности.

Добавляем предварительно замоченные изюм, присыпанный мукой. Еще раз перемешиваем и выкладываем на основание.

Выпекаем при температуре 160 градусов около 50 минут. Когда творожник полностью остынет, покрываем глазурь и отправляем в холодильник на ночь.

На водяной бане растапливаем шоколад, добавляем масло, перемешиваем и как немного остыв покрываем творожник.

Чтобы при нарезании сырника шоколадная глазурь не трескалась, используйте горячий нож.

Приятного тебе аппетита!