Галицкий сырник на маковой основе
30 января 2023, 09:07Читати новину українською
Источник:Юлия Симончук
Ни один сырник не сравнится с этим: он нежный, с маковой основой и очень вкусный.
Галицкий творожник на маковой основе – идеальный вариант домашней выпечки. Если вы хоть раз пробовали его, вам захочется еще и еще.
Читайте также Кекс с маком и цитрусами в час
Он отлично подойдет как к обыденному столу, так и к празднику или семейному чаепитию.
Рецепт галицкого сырника
- Время: 4 часа
- Порции: 10
– 250 граммов муки;
– 100 граммов масла;
– 1 яичный желток;
– 2/3 стакана сахара;
– 3 – 4 столовые ложки мака;
– половина чайной ложки разрыхлителя.
Для творожной массы:
– 700 граммов кисломолочного сыра;
– 120 граммов масла;
– 5 яичных желтков;
– 2 яичных белка;
– стакан сахара;
– цедра апельсина или лимона;
– 1 столовая ложка манки;
– половина стакана изюма;
– 1 пачка ванильного сахара.
Для глазури:
– 160 граммов шоколада;
– 20 граммов масла.
Приготовление:
- Просеянную муку с разрыхлителем выкладываем на поверхность, добавляем масло и сечем ножом до однородности. Добавляем мак и перетертый с сахаром желток, снова рубим до однородной несколько липкой массы.
- Выкладываем на дно формы (застеленной пергаментом, смазанной маслом и посыпанной панировочными сухарями). Ставим в разогретую духовку на 10 минут (160 градусов). Достаем и выкладываем поверх творожную массу.
- Сыр перетираем блендером до однородности, добавляем мягкое масло, часть сахара и отдельно взбитые желтки с остальным сахаром. Добавляем ванильный сахар, манку, цедру и отдельно взбитые в тугую пену белки. Вымешиваем осторожно до однородности.
- Добавляем предварительно замоченные изюм, присыпанный мукой. Еще раз перемешиваем и выкладываем на основание.
- Выпекаем при температуре 160 градусов около 50 минут. Когда творожник полностью остынет, покрываем глазурь и отправляем в холодильник на ночь.
- На водяной бане растапливаем шоколад, добавляем масло, перемешиваем и как немного остыв покрываем творожник.
- Чтобы при нарезании сырника шоколадная глазурь не трескалась, используйте горячий нож.
Приятного тебе аппетита!