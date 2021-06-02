1 июня – Всемирный день молока. Отмечается с 2001 года. Национальный день кекса с лесными орехами в США.
Читайте также Аппетитные куриные ножки и бедра: рецепты с рисом, в тортилье, с баклажанами и в фольге
2 июня – День здорового питания и отказа от излишеств в еде. Отмечается с 2011 года. Национальный День мороженого Rocky Road и Национальный день курицы гриль в США.
3 июня – Национальный день шоколадного миндального печенья. Национальный день яйца в США.
4 июня – Национальный день сыра в США. Национальный день сыроделов в США.
5 июня – Национальный день кетчупа. День имбирных пряников в США.
7 июня – День шоколадного мороженого. Всемирный день продовольственной безопасности.
Шоколадное мороженое / Фото Радио Трек
8 июня – Национальный день пончиков с желе. День джина в США. День откровений о том, что категорически не нравится в еде. Международный день домохозяйки.
9 июня – День пирога с клубникой и ревенем в США.
10 июня – День чая со льдом в США. Всемирный день мороженого.
11 июня – День шоколадного торта "Мистер Герман" в США.
Торт "Мистер Герман" / Фото Гранд кулинар
12 июня – День печенья с арахисовым маслом. День джерки (кусочки вяленого мяса) в США. Международный день фалафеля.
13 июня – День любителей кексов в США.
14 июня – День слоеного торта с клубникой. День бурбона в США.
15 июня – Национальный день пива в Соединенном Королевстве. Национальный день омара в США.
16 июня – День сливочной помадки в США. День свежих овощей.
17 июня – День яблочного штруделя в США.
Штрудель / Фото Про Львів
18 июня – День гастрономии ООН. Международный день пикника. Национальный день вишневого домашнего торта и суши день в США.
19 июня – Национальный день Мартини в США. День фермера.
20 июня – Национальный день ванильного молочного коктейля. День содовой с мороженым в США. День ламбруско.
21 июня – Национальный день персиков с кремом в США.
22 июня – День эклеров в шоколадной глазури. Национальный день луковых колец в США.
Эклеры в шоколаде / Фото Точка нет
23 июня – Национальный день печенья с орехом пекан в США.
24 июня – День пралине в США.
25 июня – Национальный день сома в США. День клубничного парфе в США. Международный день розового вина.
26 июня – Национальный день шоколадного пудинга в США.
Шоколадный пудинг / Фото 1000 меню
27 июня – Национальный день кофе в Колумбии. Национальный день цветения апельсина в США. Национальный день кофе в Северной Корее. Международный день рыбаков.
28 июня – День молочного шоколада. Национальный день тапиоки в США.
29 июня – Национальный день риса в Непале. День хрустящей карамели с миндалем в США. День вафельницы.
Коктейль Май Тай / Фото Гранд кулинар
30 июня – Национальный день Май Тай в США.