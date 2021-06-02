1 червня – Всесвітній день молока. Відзначається з 2001 року. Національний день кексу з лісовими горіхами в США.

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2 червня – День здорового харчування і відмови від надмірностей у їжі. Відзначається з 2011 року. Національний день морозива Rocky Road і Національний день курки гриль в США.

3 червня – Національний день шоколадного мигдалевого печива. Національний день яйця в США.

4 червня – Національний день сиру в США. Національний день сироварів в США.

5 червня – Національний день кетчупу. День імбирних пряників в США.

7 червня – День шоколадного морозива. Всесвітній день продовольчої безпеки.

Шоколадне морозиво / Фото Радіо Трек

8 червня – Національний день пончиків з желе. День Джина в США. День одкровень про те, що категорично не подобається в їжі. Міжнародний день домогосподарки.

9 червня – День пирога з полуницею і ревенем в США.

10 червня – День чаю з льодом в США. Всесвітній день морозива.

11 червня – День шоколадного торта "Містер Герман" в США.

Торт "Містер Герман" / Фото Гранд кулінар

12 червня – День печива з арахісовим маслом. День Джерки (шматочки в'яленого м'яса) в США. Міжнародний день фалафелю.

13 червня – День любителів кексів в США.

14 червня – День листкового торта з полуницею. День бурбона в США.

15 червня – Національний день пива в Сполученому Королівстві. Національний день омара в США.

16 червня – День вершкової помадки в США. День свіжих овочів.

17 червня – День яблучного штруделя в США.

Штрудель / Фото Про Львів

18 червня – День гастрономії ООН. Міжнародний день пікніка. Національний день вишневого домашнього торта і Суші день в США.

19 червня – Національний день Мартіні в США. День фермера.

20 червня – Національний день ванільного молочного коктейлю. День содової з морозивом в США. День Ламбруско.

21 червня – Національний день персиків з кремом в США.

22 червня – День еклерів в шоколадній глазурі. Національний день цибулевих кілець в США.

Еклери в шоколаді / Фото Точка нет

23 червня – Національний день печива з горіхом пекан в США.

24 червня – День праліне в США.

25 червня – Національний день сома в США. День полуничного парфе в США. Міжнародний день рожевого вина.

26 червня – Національний день шоколадного пудингу в США.

Шоколадний пудинг / Фото 1000 меню

27 червня – Національний день кави в Колумбії. Національний день цвітіння апельсина в США. Національний день кави в Північній Кореї. Міжнародний день рибалок.

28 червня – День молочного шоколаду. Національний день тапіоки в США.

29 червня – Національний день рису в Непалі. День хрусткої карамелі з мигдалем в США. День вафельниці.

Коктейль Май Тай / Фото Гранд кулінар

30 червня – Національний день Май Тай в США.