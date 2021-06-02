Гастрономические праздники в июне: что и когда празднуют в мире

Вам всегда было интересно, что и когда празднуют в мире по гастрономическому календарю? Мы подготовили для вас развернутый список вкусных событий июня. Теперь вы всегда будете первыми знать, когда и какой день празднуют в мире.

1 июня – Всемирный день молока. Отмечается с 2001 года. Национальный день кекса с лесными орехами в США.

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2 июня – День здорового питания и отказа от излишеств в еде. Отмечается с 2011 года. Национальный День мороженого Rocky Road и Национальный день курицы гриль в США.

3 июня – Национальный день шоколадного миндального печенья. Национальный день яйца в США.

4 июня – Национальный день сыра в США. Национальный день сыроделов в США.

5 июня – Национальный день кетчупа. День имбирных пряников в США.

7 июня – День шоколадного мороженого. Всемирный день продовольственной безопасности.

Шоколадное мороженое / Фото Радио Трек

8 июня – Национальный день пончиков с желе. День джина в США. День откровений о том, что категорически не нравится в еде. Международный день домохозяйки.

9 июня – День пирога с клубникой и ревенем в США.

10 июня – День чая со льдом в США. Всемирный день мороженого.

11 июня – День шоколадного торта "Мистер Герман" в США.



Торт "Мистер Герман" / Фото Гранд кулинар

12 июня – День печенья с арахисовым маслом. День джерки (кусочки вяленого мяса) в США. Международный день фалафеля.

13 июня – День любителей кексов в США.

14 июня – День слоеного торта с клубникой. День бурбона в США.

15 июня – Национальный день пива в Соединенном Королевстве. Национальный день омара в США.

16 июня – День сливочной помадки в США. День свежих овощей.

17 июня – День яблочного штруделя в США.



Штрудель / Фото Про Львів

18 июня – День гастрономии ООН. Международный день пикника. Национальный день вишневого домашнего торта и суши день в США.

19 июня – Национальный день Мартини в США. День фермера.

20 июня – Национальный день ванильного молочного коктейля. День содовой с мороженым в США. День ламбруско.

21 июня – Национальный день персиков с кремом в США.

22 июня – День эклеров в шоколадной глазури. Национальный день луковых колец в США.



Эклеры в шоколаде / Фото Точка нет

23 июня – Национальный день печенья с орехом пекан в США.

24 июня – День пралине в США.

25 июня – Национальный день сома в США. День клубничного парфе в США. Международный день розового вина.

26 июня – Национальный день шоколадного пудинга в США.



Шоколадный пудинг / Фото 1000 меню

27 июня – Национальный день кофе в Колумбии. Национальный день цветения апельсина в США. Национальный день кофе в Северной Корее. Международный день рыбаков.

28 июня – День молочного шоколада. Национальный день тапиоки в США.

29 июня – Национальный день риса в Непале. День хрустящей карамели с миндалем в США. День вафельницы.



Коктейль Май Тай / Фото Гранд кулинар

30 июня – Национальный день Май Тай в США.