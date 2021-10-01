1 октября – Всемирный день вегетарианства. Национальный день специй для тыквы в США. Международный день кофе. Всемирный день какао и шоколада.
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2 октября – Праздник селедки в Финляндии.
3 октября – Национальный день мягкого тако в США.
4 октября – День булочек с корицей в Швеции и Финляндии. Национальный день водки в США.
5 октября – День яблочного десерта "Бетти" в США.
6 октября – Национальный день лапши в США. Национальный день вина в Молдове.
Холодный кофе фраппе / Фото Лакомка
7 октября – Национальный день фрапе в США.
8 октября – День сэндвича "Флаффернаттер" в США. Национальный день вареников в США. Всемирный день яйца.
9 октября – День пиццы и пива в США.
10 октября – Всемирный день каши.
11 октября – День благодарения в Канаде.
Сэндвич "Флаффернаттер" / Фото certified pastry aficionado
12 октября – День супа "Гамбо".
13 октября – День йоркширского пудинга. Национальный день M&M's в США.
14 октября – Национальный день десерта в США.
15 октября – Национальный день грибов в США. Национальный день шаурмы в Канаде.
16 октября – Национальный день ликера в США.
17 октября – Национальный день пасты в США.
18 октября – Национальный день шоколадного кекса в США.
19 октября – День бисквита с морепродуктами в США.
20 октября – Всемирный день повара и кулинара.
21 октября – Международный день начос. Национальный день тыквенного чизкейка в США.
22 октября – Национальный день орехов в США. Всемирный день шампанского.
23 октября – Национальный день бостонского кремового пирога в США.
24 октября – Национальный день колбасы "Болонья". Всемирный день рубца.
25 октября – Национальный день сливочного масла в США. Всемирный день макарон.
26 октября – Национальный день пирога с мясным фаршем. Национальный день тыквы в США.
Начос с ростбифом / Фото Гранд кулинар
27 октября – Американский День Пива.
28 октября – Национальный день шоколада в США.
29 октября – Национальный день овсянки в США.
30 октября – День конфет Candy Сorn в США.
31 октября – Национальный день карамельного яблока в США.