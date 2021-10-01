1 октября – Всемирный день вегетарианства. Национальный день специй для тыквы в США. Международный день кофе. Всемирный день какао и шоколада.

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2 октября – Праздник селедки в Финляндии.

3 октября – Национальный день мягкого тако в США.

4 октября – День булочек с корицей в Швеции и Финляндии. Национальный день водки в США.

5 октября – День яблочного десерта "Бетти" в США.

6 октября – Национальный день лапши в США. Национальный день вина в Молдове.



Холодный кофе фраппе / Фото Лакомка

7 октября – Национальный день фрапе в США.

Фраппе – покрытый молочной пеной холодный кофейный напиток греческого происхождения, наиболее популярный в Греции и на Кипре.

8 октября – День сэндвича "Флаффернаттер" в США. Национальный день вареников в США. Всемирный день яйца.

9 октября – День пиццы и пива в США.

10 октября – Всемирный день каши.

11 октября – День благодарения в Канаде.



Сэндвич "Флаффернаттер" / Фото certified pastry aficionado

12 октября – День супа "Гамбо".

13 октября – День йоркширского пудинга. Национальный день M&M's в США.

14 октября – Национальный день десерта в США.

15 октября – Национальный день грибов в США. Национальный день шаурмы в Канаде.

16 октября – Национальный день ликера в США.

17 октября – Национальный день пасты в США.

18 октября – Национальный день шоколадного кекса в США.

19 октября – День бисквита с морепродуктами в США.

20 октября – Всемирный день повара и кулинара.

21 октября – Международный день начос. Национальный день тыквенного чизкейка в США.

Начос – закуска мексиканской кухни из кукурузной тортильи с различными начинками. Впервые это блюдо появилось в 1943 году в мексиканском городе Пьедрас Неграс, которое было очень близко расположено к военной базы США в Форт-Дункана в Техасе.

22 октября – Национальный день орехов в США. Всемирный день шампанского.

23 октября – Национальный день бостонского кремового пирога в США.

24 октября – Национальный день колбасы "Болонья". Всемирный день рубца.

25 октября – Национальный день сливочного масла в США. Всемирный день макарон.

26 октября – Национальный день пирога с мясным фаршем. Национальный день тыквы в США.



Начос с ростбифом / Фото Гранд кулинар

27 октября – Американский День Пива.

28 октября – Национальный день шоколада в США.

29 октября – Национальный день овсянки в США.

30 октября – День конфет Candy Сorn в США.

31 октября – Национальный день карамельного яблока в США.