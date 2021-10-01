1 жовтня – Всесвітній день вегетаріанства. Національний день спецій для гарбуза в США. Міжнародний день кави. Всесвітній день какао та шоколаду.

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2 жовтня – Свято оселедця в Фінляндії.

3 жовтня – Національний день м'якого тако в США.

4 жовтня – День булочок з корицею у Швеції та Фінляндії. Національний день горілки в США.

5 жовтня – День яблучного десерту"Бетті" в США.

6 жовтня – Національний день локшини в США. Національний день вина в Молдові.



Холодна кава фрапе / Фото Ласунка

7 жовтня – Національний день фрапе в США.

Фрапе – покритий молочною піною холодний кавовий напій грецького походження, найбільш популярний в Греції та на Кіпрі.

8 жовтня – День сендвіча "Флаффернаттер" в США. Національний день вареників в США. Всесвітній день яйця.

9 жовтня – День піци і пива в США.

10 жовтня – Всесвітній день каші.

11 жовтня – День подяки в Канаді.



Сендвіч "Флаффернаттер" / Фото certified pastry aficionado

12 жовтня – День супу "Гамбо".

13 жовтня – День йоркширського пудингу. Національний день M&M’s в США.

14 жовтня – Національний день десерту в США.

15 жовтня – Національний день грибів в США. Національний день шаурми в Канаді.

16 жовтня – Національний день лікеру в США.

17 жовтня – Національний день пасти в США.

18 жовтня – Національний день шоколадного кексу в США.

19 жовтня – День бісквіта з морепродуктами в США.

20 жовтня – Всесвітній день кухаря та кулінара.

21 жовтня – Міжнародний день начос. Національний день гарбузового чизкейка в США.

Начос – закуска мексиканської кухні з кукурудзяної тортильї з різними начинками. Вперше ця страва з'явилася в 1943 році в мексиканському місті П'єдрас Неграс, яке було дуже близько розташоване до військової бази США в Форт-Дункана в Техасі.

22 жовтня – Національний день горіхів в США. Всесвітній день шампанського.

23 жовтня – Національний день бостонського кремового пирога в США.

24 жовтня – Національний день ковбаси "Болонья". Всесвітній день рубця.

25 жовтня – Національний день вершкового масла в США. Всесвітній день макаронів.

26 жовтня – Національний день пирога з м'ясним фаршем. Національний день гарбуза в США.



Начос з ростбіфом / Фото Гранд кулінар

27 жовтня – Американський День Пива.

28 жовтня – Національний день шоколаду в США.

29 жовтня – Національний день вівсянки в США.

30 жовтня – День цукерок Candy Сorn в США.

31 жовтня – Національний день карамельного яблука в США.