1 жовтня – Всесвітній день вегетаріанства. Національний день спецій для гарбуза в США. Міжнародний день кави. Всесвітній день какао та шоколаду.
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2 жовтня – Свято оселедця в Фінляндії.
3 жовтня – Національний день м'якого тако в США.
4 жовтня – День булочок з корицею у Швеції та Фінляндії. Національний день горілки в США.
5 жовтня – День яблучного десерту"Бетті" в США.
6 жовтня – Національний день локшини в США. Національний день вина в Молдові.
Холодна кава фрапе / Фото Ласунка
7 жовтня – Національний день фрапе в США.
8 жовтня – День сендвіча "Флаффернаттер" в США. Національний день вареників в США. Всесвітній день яйця.
9 жовтня – День піци і пива в США.
10 жовтня – Всесвітній день каші.
11 жовтня – День подяки в Канаді.
Сендвіч "Флаффернаттер" / Фото certified pastry aficionado
12 жовтня – День супу "Гамбо".
13 жовтня – День йоркширського пудингу. Національний день M&M’s в США.
14 жовтня – Національний день десерту в США.
15 жовтня – Національний день грибів в США. Національний день шаурми в Канаді.
16 жовтня – Національний день лікеру в США.
17 жовтня – Національний день пасти в США.
18 жовтня – Національний день шоколадного кексу в США.
19 жовтня – День бісквіта з морепродуктами в США.
20 жовтня – Всесвітній день кухаря та кулінара.
21 жовтня – Міжнародний день начос. Національний день гарбузового чизкейка в США.
22 жовтня – Національний день горіхів в США. Всесвітній день шампанського.
23 жовтня – Національний день бостонського кремового пирога в США.
24 жовтня – Національний день ковбаси "Болонья". Всесвітній день рубця.
25 жовтня – Національний день вершкового масла в США. Всесвітній день макаронів.
26 жовтня – Національний день пирога з м'ясним фаршем. Національний день гарбуза в США.
Начос з ростбіфом / Фото Гранд кулінар
27 жовтня – Американський День Пива.
28 жовтня – Національний день шоколаду в США.
29 жовтня – Національний день вівсянки в США.
30 жовтня – День цукерок Candy Сorn в США.
31 жовтня – Національний день карамельного яблука в США.