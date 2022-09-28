Гастрономический календарь: что и когда празднуют в октябре

Осень в разгаре. Хотя сентябрь был дождливым, октябрь обещает быть солнечным, ведь мы до сих пор ждем бабьего лета. В октябре нас ждут новые вкусные события: День шоколада, День хлеба и шампанского.

Октябрь – второй месяц осени. Он богат кулинарными событиями, в частности гастрономическими. Открывает луну Всемирный день вегетарианства, а завершает популярный праздник Геловина. Чтобы вы всегда шли в ногу со временем и не пропускали ни одного гастропраздника – мы собрали его в материале.

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Гастрономический календарь октября

1 октября – Всемирный день вегетарианства и начало Международной недели вегетарианского питания. Национальный день кофе в Японии. Международный день кофе. Всемирный день какао и шоколад.

2 октября – Праздник сельди в Финляндии. День тофу в Японии.

3 октября – Национальный день мягкого тако в США.

4 октября – День булочек с корицей в Швеции и Финляндии. Национальный день в США. Национальный день водки в США.

5 октября – День яблочного десерта "Бетти" в США.

6 октября – Национальный день лапши в США. Национальный день вина в Молдавии.

7 октября – Национальный день фрапе в США.



Кофе фрапе / Фото Dimitras Delishes

– кофейный напиток с молочной пеной греческого происхождения. Его подают холодным и особенно популярен в Греции и на Кипре.

8 октября – День сэндвича флаффернаттер в США. Международный день пинотажа. Национальный день вареников в США.

9 октября – Национальный день сыра с плесенью, День Пиццы и Пива в США. День финско-шведской кулинарной культуры в Финляндии.

10 октября – День благодарения в Канаде. Всемирный день каши.

11 октября – День пиццы с итальянскими колбасками в США.

12 октября – День супа "Гамбо". Всемирный день водорослей.

13 октября – День йоркширского пудинга в США.

14 октября – Национальный день десерта в США. Всемирный день яйца.

15 октября – Национальный день шаурмы в Канаде.

16 октября – Всемирный день хлеба. Всемирный день здорового питания.

17 октября – Национальный день пасты в США.

18 октября – Национальный день шоколадных кексов в США.

19 октября – День бисквита с морепродуктами в США.

20 октября – Всемирный день повара.

21 октября – Международный день начос. Всемирный день шампанского.



Начесы / Фото Simply recipes

– закуска мексиканской кухни из кукурузной тортильи с разными начинками. Впервые это блюдо появилось в 1943 году в маленьком мексиканском городе Пьедрас Неграс.

22 октября – Национальный день орехов в США. День австрийского игристого вина.

23 октября – Национальный день бостонского кремового пирога в США.

24 октября – Национальный день колбасы "Болонья" в США. Всемирный день рубца.

25 октября – Всемирный день макарон.

26 октября – Национальный день тыквы в США.

27 октября – Американский День Пива. Гонконгский фестиваль вина и еды.

28 октября – Национальный день шоколада в США.

29 октября – Национальный день овсянки в США.

30 октября – День конфет Candy Сorn в США.

31 октября – Национальный день карамельного яблока в США.