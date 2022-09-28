Жовтень – другий місяць осені. Він багатий на кулінарні події, зокрема гастрономічні. Відкриває місяць Всесвітній день вегетаріанства, а завершує популярне свято Геловіну. Щоб ви завжди йшли в ногу з часом та не пропускали жодного гастросвята – ми зібрали їх у матеріалі.
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Гастрономічний календар жовтня
1 жовтня – Всесвітній день вегетаріанства і початок Міжнародного тижня вегетаріанського харчування. Національний день кави в Японії. Міжнародний день кави. Всесвітній день какао та шоколаду.
2 жовтня – Свято оселедця в Фінляндії. День тофу в Японії.
3 жовтня – Національний день м'якого тако в США.
4 жовтня – День булочок з корицею у Швеції та Фінляндії. Національний день тако в США. Національний день горілки в США.
5 жовтня – День яблучного десерту "Бетті" в США.
6 жовтня – Національний день локшини в США. Національний день вина в Молдові.
7 жовтня – Національний день фрапе в США.
Кава фрапе / Фото Dimitras Delishes
8 жовтня – День сендвіча флаффернаттер в США. Міжнародний день Пінотажу. Національний день вареників в США.
9 жовтня – Національний день сиру із пліснявою, День Піци і Пива в США. День фінсько-шведської кулінарної культури в Фінляндії.
10 жовтня – День подяки в Канаді. Всесвітній день каші.
11 жовтня – День піци з італійськими ковбасками в США.
12 жовтня – День супу "Гамбо". Всесвітній день водоростей.
13 жовтня – День йоркширського пудингу в США.
14 жовтня – Національний день десерту в США. Всесвітній день яйця.
15 жовтня – Національний день шаурми в Канаді.
16 жовтня – Всесвітній день хліба. Всесвітній день здорового харчування.
17 жовтня – Національний день пасти в США.
18 жовтня – Національний день шоколадних кексів в США.
19 жовтня – День бісквіта з морепродуктами в США.
20 жовтня – Всесвітній день кухаря.
21 жовтня – Міжнародний день начос. Всесвітній день шампанського.
Начоси / Фото Simply recipes
22 жовтня – Національний день горіхів в США. День австрійського ігристого вина.
23 жовтня – Національний день бостонського кремового пирога в США.
24 жовтня – Національний день ковбаси "Болонья" в США. Всесвітній день рубця.
25 жовтня – Всесвітній день макаронів.
26 жовтня – Національний день Гарбуза в США.
27 жовтня – Американський День Пива. Гонконгський фестиваль вина та їжі.
28 жовтня – Національний день шоколаду в США.
29 жовтня – Національний день вівсянки в США.
30 жовтня – День цукерок Candy Сorn в США.
31 жовтня – Національний день карамельного яблука в США.