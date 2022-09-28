Октябрь – второй месяц осени. Он богат кулинарными событиями, в частности гастрономическими. Открывает луну Всемирный день вегетарианства, а завершает популярный праздник Геловина. Чтобы вы всегда шли в ногу со временем и не пропускали ни одного гастропраздника – мы собрали его в материале.
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Гастрономический календарь октября
1 октября – Всемирный день вегетарианства и начало Международной недели вегетарианского питания. Национальный день кофе в Японии. Международный день кофе. Всемирный день какао и шоколад.
2 октября – Праздник сельди в Финляндии. День тофу в Японии.
3 октября – Национальный день мягкого тако в США.
4 октября – День булочек с корицей в Швеции и Финляндии. Национальный день в США. Национальный день водки в США.
5 октября – День яблочного десерта "Бетти" в США.
6 октября – Национальный день лапши в США. Национальный день вина в Молдавии.
7 октября – Национальный день фрапе в США.
Кофе фрапе / Фото Dimitras Delishes
8 октября – День сэндвича флаффернаттер в США. Международный день пинотажа. Национальный день вареников в США.
9 октября – Национальный день сыра с плесенью, День Пиццы и Пива в США. День финско-шведской кулинарной культуры в Финляндии.
10 октября – День благодарения в Канаде. Всемирный день каши.
11 октября – День пиццы с итальянскими колбасками в США.
12 октября – День супа "Гамбо". Всемирный день водорослей.
13 октября – День йоркширского пудинга в США.
14 октября – Национальный день десерта в США. Всемирный день яйца.
15 октября – Национальный день шаурмы в Канаде.
16 октября – Всемирный день хлеба. Всемирный день здорового питания.
17 октября – Национальный день пасты в США.
18 октября – Национальный день шоколадных кексов в США.
19 октября – День бисквита с морепродуктами в США.
20 октября – Всемирный день повара.
21 октября – Международный день начос. Всемирный день шампанского.
Начесы / Фото Simply recipes
22 октября – Национальный день орехов в США. День австрийского игристого вина.
23 октября – Национальный день бостонского кремового пирога в США.
24 октября – Национальный день колбасы "Болонья" в США. Всемирный день рубца.
25 октября – Всемирный день макарон.
26 октября – Национальный день тыквы в США.
27 октября – Американский День Пива. Гонконгский фестиваль вина и еды.
28 октября – Национальный день шоколада в США.
29 октября – Национальный день овсянки в США.
30 октября – День конфет Candy Сorn в США.
31 октября – Национальный день карамельного яблока в США.