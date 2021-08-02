2 августа – Национальный день мороженого в форме сэндвича в США.
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3 августа – Национальный день арбуза в США. Всемирный день арбуза. Национальный день репы в Испании.
4 августа – День рождения шампанского. Национальный день печенья с шоколадной стружкой в США. Национальный день вина в США.
5 августа – Всемирный день устриц.
Устрицы / Фото РестОн
6 августа – Международный день пива.
7 августа – День малины со сливками в США. Национальный день медовухи и день горчицы в США.
8 августа – Национальный день замороженного заварного крема. День шоколада в Чили (Día del Chocolate).
9 августа – Национальный день рисового пудинга в США.
10 августа – День десерта S'mores в США.
11 августа – Национальный день малинового торта в США. Национальный день Панини в США. Национальный день тарта Бейквелла в Соединенном Королевстве. День грибов в Японии.
12 августа – Национальный день жареной нарезки в США.
13 августа – День филе-миньон в США.
14 августа – День мороженого Creamsicle в США.
15 августа – Национальный день лимонного пирога-безе в США.
16 августа – Международный день Пино Нуар.
Красное вино / Фото Лучшие коктейли
17 августа – День ванильного заварного крема в США. День картофеля.
18 августа – Национальный день торта-мороженого в США. Национальный день Пино Нуар в США.
19 августа – День пасечника Украины.
20 августа – День шоколадного пеканового пирога. Национальный день любителей бекона в США.
21 августа – Национальный день сладкого чая.
Чай из цитрусовых / Фото Зира
22 августа – Национальный день кофе в Перу. Национальный день торта с пеканом.
23 августа – Национальный день кубинского сэндвича. Национальный день бисквита в США.
24 августа – День рождения картофельных чипсов.
25 августа – Национальный день бананового сплита в США.
26 августа – Национальный день вишневого мороженого "Попсикл" в США.
27 августа – Национальный день бананов. День украинского сала. Национальный день бургеров в Великобритании.
Сало / Фото 1000 меню
28 августа – Национальный день вишневых слоек. Национальный день красного вина в США. День крошек на клавиатуре.
29 августа – Национальный день лимонного сока в США.
30 августа – Международный день Каберне Совиньон.
31 августа – Национальный день смеси сухофруктов и орехов в США. День еды на свежем воздухе.