2 августа – Национальный день мороженого в форме сэндвича в США.

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3 августа – Национальный день арбуза в США. Всемирный день арбуза. Национальный день репы в Испании.

4 августа – День рождения шампанского. Национальный день печенья с шоколадной стружкой в США. Национальный день вина в США.

5 августа – Всемирный день устриц.



Устрицы / Фото РестОн

6 августа – Международный день пива.

7 августа – День малины со сливками в США. Национальный день медовухи и день горчицы в США.

8 августа – Национальный день замороженного заварного крема. День шоколада в Чили (Día del Chocolate).

9 августа – Национальный день рисового пудинга в США.

10 августа – День десерта S'mores в США.

11 августа – Национальный день малинового торта в США. Национальный день Панини в США. Национальный день тарта Бейквелла в Соединенном Королевстве. День грибов в Японии.

12 августа – Национальный день жареной нарезки в США.

13 августа – День филе-миньон в США.

14 августа – День мороженого Creamsicle в США.

15 августа – Национальный день лимонного пирога-безе в США.

16 августа – Международный день Пино Нуар.



Красное вино / Фото Лучшие коктейли

17 августа – День ванильного заварного крема в США. День картофеля.

18 августа – Национальный день торта-мороженого в США. Национальный день Пино Нуар в США.

19 августа – День пасечника Украины.

20 августа – День шоколадного пеканового пирога. Национальный день любителей бекона в США.

21 августа – Национальный день сладкого чая.



Чай из цитрусовых / Фото Зира

22 августа – Национальный день кофе в Перу. Национальный день торта с пеканом.

23 августа – Национальный день кубинского сэндвича. Национальный день бисквита в США.

24 августа – День рождения картофельных чипсов.

25 августа – Национальный день бананового сплита в США.

26 августа – Национальный день вишневого мороженого "Попсикл" в США.

27 августа – Национальный день бананов. День украинского сала. Национальный день бургеров в Великобритании.



Сало / Фото 1000 меню

28 августа – Национальный день вишневых слоек. Национальный день красного вина в США. День крошек на клавиатуре.

29 августа – Национальный день лимонного сока в США.

30 августа – Международный день Каберне Совиньон.

31 августа – Национальный день смеси сухофруктов и орехов в США. День еды на свежем воздухе.