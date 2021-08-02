2 серпня – Національний день морозива у формі сендвіча в США.

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3 серпня – Національний день кавуна в США. Всесвітній день кавуна. Національний день ріпи в Іспанії.

4 серпня – День народження шампанського. Національний день печива з шоколадною стружкою в США. Національний день білого вина в США.

5 серпня – Всесвітній день устриць.



Устриці / Фото РестОн

6 серпня – Міжнародний день пива.

7 серпня – День малини з вершками в США. Національний день медовухи і день гірчиці в США.

8 серпня – Національний день замороженого заварного крему. День шоколаду в Чилі (Día del Chocolate).

9 серпня – Національний день рисового пудингу в США.

10 серпня – День десерту S'mores в США.

11 серпня – Національний день малинового торта в США. Національний день Паніні в США. Національний день тарта Бейквелл в Сполученому Королівстві. День грибів в Японії.

12 серпня – Національний день смаженої нарізки в США.

13 серпня – День філе-міньйон в США.

14 серпня – День морозива Creamsicle в США.

15 серпня – Національний день лимонного пирога-безе в США.

16 серпня – Міжнародний день Піно Нуар.



Червоне вино / Фото Найкращі коктейлі

17 серпня – День ванільного заварного крему в США. День картоплі.

18 серпня – Національний день торта-морозива в США. Національний день Піно Нуар в США.

19 серпня – День пасічника України.

20 серпня – День шоколадного пеканового пирога. Національний день любителів бекону в США.

21 серпня – Національний день солодкого чаю.



Чай з цитрусових / Фото Зіра

22 серпня – Національний день кави в Перу. Національний день торта з пеканом.

23 серпня – Національний день кубинського сендвіча. Національний день бісквіта в США.

24 серпня – День народження картопляних чипсів.

25 серпня – Національний день бананового спліта в США.

26 серпня – Національний день вишневого морозива "Попсікл" в США.

27 серпня – Національний день бананів. День українського сала. Національний день бургерів у Великобританії.



Сало / Фото 1000 меню

28 серпня – Національний день вишневих слойок. Національний день червоного вина в США. День крихт на клавіатурі.

29 серпня – Національний день лимонного соку в США.

30 серпня – Міжнародний день Каберне Совіньон.

31 серпня – Національний день суміші сухофруктів і горіхів в США. День їжі на свіжому повітрі.