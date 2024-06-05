Вы делали это неправильно: где на самом деле нужно хранить картофель

Однако Эдисон Лабонте, разработчица рецептов и основательница Watch Learn Eat, советует не хранить картофель в холодильнике, если вы можете этого избежать.
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Хранение картофеля в холодильнике может:
- увеличить количество сахара, содержащегося в нем,
- привести к химической реакции, что приводит к повышению уровня акриламида, когда картофель запекается, жарится или обжаривается при высоких температурах.
"Это может представлять проблему для здоровья, и, возможно, именно поэтому в некоторых местах рекомендуют не хранить картофель в холодильнике, если это вообще возможно", – добавила эксперт.
Где лучше всего хранить картофель
Картофель всегда следует хранить при комнатной температуре, желательно в темном и прохладном месте на кухне.
Храня картофель при комнатной температуре, обязательно положите его в корзину, ящик, бумажный пакет, картонную коробку или ведро, которые неплотно закрываются, чтобы он хорошо проветривался. При условии правильного хранения при комнатной температуре целый, неразрезанный картофель может храниться до двух недель,
– заметила Эдисон.
После того, как сырой картофель разрезали, он хранится около 24 часов.
"Вы должны положить нарезанный сырой картофель в миску с холодной водой, полностью погрузить его и поставить в холодильник", – объясняет эксперт.
Храните картофель правильно / Фото Unsplash
Ключ к сохранению свежести картофеля на долгое время – держать его подальше от:
- влаги, тепла и света,
- плиты, духовки или других горячих приборов на кухне, таких как фритюрница,
- других фруктов и овощей, поскольку картофель производит гормон роста под названием этилен, который может ускорить их созревание.
Одним из худших овощей для хранения рядом с картофелем является лук, поскольку он также производит этиленовый газ, который вызывает гниение картофеля.
"Не храните картофель рядом с луком! Они не являются хорошими соседями, и между ними происходят химические реакции, которые быстрее испортят оба овоща", – отметила Эдисон.
Лучший совет по хранению картофеля – хранить его немытым и регулярно проверять, поскольку любая гнилая картофелина может привести к порче остальных.
"Если ваш картофель имеет сильный неприятный, затхлый, кислый или вонючий запах, просто выбросьте его и не рискуйте здоровьем. Всегда мойте картофель перед тем, как готовить, независимо от того, как вы его храните. Обязательно удаляйте излишки грязи и мусора", – подытожила эксперт.