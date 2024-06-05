Ви робили це неправильно: де насправді потрібно зберігати картоплю

Однак Едісон Лабонте, розробниця рецептів і засновниця Watch Learn Eat, радить не зберігати картоплю в холодильнику, якщо ви можете цього уникнути.

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Зберігання картоплі в холодильнику може:

збільшити кількість цукру, що міститься в ній,

призвести до хімічної реакції, що призводить до підвищення рівня акриламіду, коли картопля запікається, смажиться або обсмажується при високих температурах.

"Це може становити проблему для здоров'я, і, можливо, саме тому в деяких місцях рекомендують не зберігати картоплю в холодильнику, якщо це взагалі можливо", – додала експертка.

Де найкраще зберігати картоплю

Картоплю завжди слід зберігати при кімнатній температурі, бажано в темному і прохолодному місці на кухні.

Зберігаючи картоплю при кімнатній температурі, обов'язково покладіть її в кошик, ящик, паперовий пакет, картонну коробку або відро, які нещільно закриваються, щоб вона добре провітрювалася. За умови правильного зберігання при кімнатній температурі ціла, нерозрізана картопля може зберігатися до двох тижнів,

– зауважила Едісон.

Після того, як сиру картоплю розрізали, вона зберігається близько 24 годин.

"Ви повинні покласти нарізану сиру картоплю в миску з холодною водою, повністю занурити її та поставити в холодильник", – пояснює експертка.



Зберігайте картоплю правильно / Фото Unsplash

Ключ до збереження свіжості картоплі на довший час – тримати її якомога далі від:

вологи, тепла та світла,

плити, духовки або інших гарячих приладів на кухні, таких як фритюрниця,

інших фруктів та овочів, оскільки картопля виробляє гормон росту під назвою етилен, який може прискорити їхнє дозрівання.

Одним з найгірших овочів для зберігання поруч з картоплею є цибуля, оскільки вона також виробляє етиленовий газ, який спричиняє гниття картоплі.

"Не зберігайте картоплю поруч з цибулею! Вони не є добрими сусідами, і між ними відбуваються хімічні реакції, які швидше зіпсують обидва овочі", – наголосила Едісон.

Найкраща порада щодо зберігання картоплі – зберігати її немитою і регулярно перевіряти, оскільки будь-яка гнила картоплина може призвести до псування решти.

"Якщо ваша картопля має сильний неприємний, затхлий, кислий або смердючий запах, просто викиньте її та не ризикуйте здоров'ям. Завжди мийте картоплю перед тим, як готувати, незалежно від того, як ви її зберігаєте. Обов'язково видаляйте надлишки бруду та сміття", – підсумувала експертка.