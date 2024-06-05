Советуем приготовить чесночные стрелки с грибами. Картофель превратит их в полноценное второе блюдо.

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Чесночные стрелки с грибами с чесноком

  • Время: 50 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 220 градусов. Смажьте большой противень или сковороду с бортиками маслом.
  2. Вымойте чесночные стрелки. Обрежьте верхушки. Нарежьте побеги кусками по 4 – 5 сантиметров.
  3. Перемешайте стрелки, нарезанные грибы и очищенный нарезанный картофель в большой миске с оливковым маслом, солью и перцем.
  4. Выложите овощи в подготовленную форму и накройте фольгой. Запекайте 30 – 40 минут.