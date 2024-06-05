Вы делали это неправильно: где на самом деле нужно хранить картофель

Правильное место хранения поможет продлить срок годности картофеля и предотвратить преждевременное появление плесени. Хранить все овощи в холодильнике может быть соблазнительно, особенно летом, когда жара ускоряет их порчу.

Однако Эдисон Лабонте, разработчица рецептов и основательница Watch Learn Eat, советует не хранить картофель в холодильнике, если вы можете этого избежать.

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Хранение картофеля в холодильнике может:

увеличить количество сахара, содержащегося в нем,

привести к химической реакции, что приводит к повышению уровня акриламида, когда картофель запекается, жарится или обжаривается при высоких температурах.

"Это может представлять проблему для здоровья, и, возможно, именно поэтому в некоторых местах рекомендуют не хранить картофель в холодильнике, если это вообще возможно", – добавила эксперт.

Где лучше всего хранить картофель

Картофель всегда следует хранить при комнатной температуре, желательно в темном и прохладном месте на кухне.

Храня картофель при комнатной температуре, обязательно положите его в корзину, ящик, бумажный пакет, картонную коробку или ведро, которые неплотно закрываются, чтобы он хорошо проветривался. При условии правильного хранения при комнатной температуре целый, неразрезанный картофель может храниться до двух недель,

– заметила Эдисон.

После того, как сырой картофель разрезали, он хранится около 24 часов.

"Вы должны положить нарезанный сырой картофель в миску с холодной водой, полностью погрузить его и поставить в холодильник", – объясняет эксперт.



Храните картофель правильно / Фото Unsplash

Ключ к сохранению свежести картофеля на долгое время – держать его подальше от:

влаги, тепла и света,

плиты, духовки или других горячих приборов на кухне, таких как фритюрница,

других фруктов и овощей, поскольку картофель производит гормон роста под названием этилен, который может ускорить их созревание.

Одним из худших овощей для хранения рядом с картофелем является лук, поскольку он также производит этиленовый газ, который вызывает гниение картофеля.

"Не храните картофель рядом с луком! Они не являются хорошими соседями, и между ними происходят химические реакции, которые быстрее испортят оба овоща", – отметила Эдисон.

Лучший совет по хранению картофеля – хранить его немытым и регулярно проверять, поскольку любая гнилая картофелина может привести к порче остальных.

"Если ваш картофель имеет сильный неприятный, затхлый, кислый или вонючий запах, просто выбросьте его и не рискуйте здоровьем. Всегда мойте картофель перед тем, как готовить, независимо от того, как вы его храните. Обязательно удаляйте излишки грязи и мусора", – подытожила эксперт.