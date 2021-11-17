В Киеве представили четвертое издание Pink Guide – Best Restaurants Kyiv & Odessa. Сюда попали современные украинские рестораны, тщательно отбранные Мод Жозеф.

Читайте также Легко, быстро и со вкусом: топ-3 необычные блюда из курицы, пленяющие всю семью

Кулинарный гид Best Restaurants Kyiv & Odessa заинтересует как украинских гурманов, так и гостей из-за рубежа.

Мод Жозеф считает гастрономию отличным способом изучения новых мест, gоэтому несколько лет тому назад начала собирать свои впечатления от украинских заведений для "Розового гида".



Мод Жозеф / Фото Сhance 4traveller

Этим путеводителем француженка Мод Жозеф также привлекает внимание клиентов в локальные заведения, чтобы помочь ресторанному бизнесу Украины. Так как из-за карантина за последние полтора года многие рестораны закрылись или потеряли доходы.

По данным Украинской ресторанной ассоциации выручка большинства заведений уменьшилась на 20 – 40% по сравнению с 2019 годом.

Мод Жозеф – француженка, которая живет в Киеве последние 8 лет, работает директором Франко-украинской торгово-промышленной палаты и организовывает конкурс предпринимательниц "Создано женщинами". Ее хобби – гастрономия. Мод изучает связь между культурой и кухней Украины и Франции.