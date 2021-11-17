У Києві презентували четверте видання Pink Guide — Best Restaurants Kyiv & Odessa. Сюди потрапили сучасні українські ресторани, ретельно відібрані Мод Жозеф.

Читайте також Легко, швидко й зі смаком: топ-3 незвичні страви з курки, що полонять усю родину

Кулінарний гід Best Restaurants Kyiv & Odessa зацікавить як українських гурманів, так і гостей з-за кордону.

Мод Жозеф вважає гастрономію чудовим способом вивчати нові місця, тому кілька років тому почала збирати свої враження від українських закладів для "Рожевого гіда".



Мод Жозеф / Фото Сhance 4traveller

Цим путівником француженка Мод Жозеф також привертає увагу клієнтів до локальних закладів, аби допомогти ресторанному бізнесу України. Адже через карантин за останні півтора року багато ресторанів зачинились або втратили прибутки.

За даними Української ресторанної асоціації виторг більшості закладів зменшився на 20 – 40%, у порівнянні з 2019 роком.

Мод Жозеф — француженка, яка живе у Києві останні 8 років, працює директоркою Франко-української торгово-промислової палати та організовує конкурс підприємниць "Створено жінками". Її хобі — гастрономія. Мод вивчає зв'язок між культурою і кухнею України та Франції.