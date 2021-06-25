Где пожарить шашлык в Киеве: ТОП-10 локаций для идеального пикника

Погода радует солнечными днями – наконец-то можно поехать с семьей и друзьями на шашлыки! Надо только выбрать удачное место для отдыха. Куда отправиться на пикник в столице, чтобы прекрасно провести время?

Ловите подборку мест для пикника в Киеве, где можно не только пожарить мясо на мангале, но и полюбоваться видами и вволю развлечься.

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Голосеевский парк



В Голосеевском парке можно жарить шашлыки / Фото Kyiv Live

Прекрасное место: свежий воздух, озера с утятами, лавочки и беседки, которые можно арендовать, чистота вокруг... В парке есть возможность покататься на велосипеде, поплавать на лодке или катамаране или просто насладиться невероятным пейзажем. В таком месте даже обычные бутерброды вдвое вкуснее, а что уж говорить о ароматном мясе, приготовленном на мангале? Устройте здесь настоящий пикник с шашлыками: мангал возьмете в аренду, дрова и уголь также не придется везти с собой – приобретете на месте. Для большой компании с детьми Голосеево – просто находка, ведь здесь есть и веревочный парк, и детские площадки, и столы для тенниса – все необходимое для активного отдыха.

Адрес: улица Генерала Родимцева, 6а.

Как добраться: от станции метро "Голосеевская" троллейбусами № 11, 12, 43 или автобусами № 416, 444, 507.

Пуща-Водица



Пуща-Водица / Фото Chudo Kyiv

Правильный выбор для отдыха с семьей! Природа здесь – невероятная: лес с беседками и мангалами, озеро вдоль парка... Идеальная местность для тех, кто любит порыбачить или покормить уток, пожарить шашлыки на берегу и просто понежиться под солнышком на песчаном пляже, подальше от гула города. Для детей в парке обустроены специальные площадки.

В Пуще-Водице можно устроить невероятный пикник!

А чтобы долго не возиться с маринованием мяса, прихватите с собой уже замаринованное. "Наша Ряба Аппетитная" позаботилась о том, чтобы вы насладились отдыхом без лишних хлопот: свежемаринованная курочка от "Наша Ряба Аппетитная" создана именно для спонтанных вылазок на природу. Сочное мясо уже замариновано и готово к приготовлению. Вам остается только выбрать любимую часть курочки, нанизать кусочки на шампуры – и шашлык можно отправлять на мангал! Такое блюдо идеально подойдет как взрослым, так и детям, ведь куриное мясо легкое и очень сытное.

Адрес: Пуща-Водица, линии 4 – 14.

Как добраться: на трамвае № 12 от станции метро "Контрактовая площадь".



Где пожарить шашлык в Киеве / Фото Shutterstock

Китаево

В Китаево можно устроить пикник / Фото FotoUa

Потрясающее место с лесными тропами и первозданной природой. Из преимуществ – парковая зона, приятная компания (белки, утки, лебеди), впечатляющий храм, таинственные пещеры, чистый воздух... Идеальный выбор для пикников, прогулок и занятий спортом. В парке есть место, где можно насладиться живописными пейзажами и устроить пикник. Выходной в Китаево пройдет интересно и познавательно – положительные эмоции всей компании гарантированы!

Адрес: Улица Китаевская, 32.

Как добраться: от станции метро "Лыбидская" автобусом № 20 до остановки "Китаевская" или автобусом № 52 до остановки "Школа".

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ВДНХ



ВДНХ в Киеве / Фото фейсбук ВДНХ

Идеальное место для любителей жареного на открытом огне мяса и релакса под открытым небом. Беседку и мангал можно арендовать. Рядом с беседками – зона для активного отдыха, поэтому прихватите с собой бадминтон, фризби или мяч. Хотя природа настраивает на медитативный лад: здесь хочется просто посидеть за столиком, наслаждаясь шашлыком и любуясь видом...

А чтобы не терять время на лишние приготовления, прихватите с собой сочный куриный шашлычок от "Наша Ряба Аппетитная". Он уже замаринованный, нарезанный и готов отправиться прямо на мангал. Поэтому вам остается только наслаждаться отдыхом на природе.

Адрес: Проспект Академика Глушкова, 1.

Как добраться: на метро до станции "Выставочный центр".

Парк "Виноградарь"



Отдых в парке "Виноградарь" / Фото Kyiv Maps

Едете в парк – и оказываетесь посреди настоящего леса, где чистый воздух щекочет легкие, а пение птиц наполняет сердце спокойствием. Великолепная локация для релакса и развлечений! Здесь проложено беговой маршрут, а еще оборудован веревочный парк с различными уровнями сложности и детские площадки. Для пикников есть лавочки, беседки и мангалы в аренду. Заметьте, парк очень популярен среди киевлян. Поэтому приезжайте сюда с самого утра – шансов найти свободную беседку для отдыха с шашлыками будет больше.

Адрес: пересечение проспекта Гонгадзе и улицы Косенко.

Как добраться: от станции метро "Нивки" троллейбусами № 24, 25 и 26 или маршруткой № 26 или 437 до пересечения улицы Косенко, проспектов Гонгадзе и Свободы.

Парк Партизанской славы



Парк Партизанской славы / Фото Википедия

Протоптанными дорожками от станции метро "Красный хутор" вы доберетесь волшебной места с сосновыми и лиственными деревьями. В глубине парка прячутся озера, окруженные лужайками для пикников. Беседки рядом с центральным входом, ухоженные дорожки, уютные кафе, а еще много аттракционов и активностей для детей и взрослых – действительно прекрасное место для семейного отдыха!

Адрес: Улица Славгородская, 31.

Как добраться: на метро до станции "Бориспольская".

Парк "Муромец"



Парк "Муромец" / Фото Mix ZP

Удивительно красивая и чистая зона отдыха! Здесь есть велосипедные дорожки, футбольные поля, теннисные корты и места для пикников с множеством беседок и мангалов. Пока взрослые жарят шашлыки, малыши могут играть на детских площадках с аттракционами. Также в парке есть возможность покататься на вейкборде или велосипеде, поплавать на байдарке, водных лыжах или просто посидеть в тени, заказав кальян.

Адрес: Проспект Генерала Ватутина.

Как добраться: от станции метро "Почайна" на автобусе № 95, 100 или 101.

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Феофания

Феофания / Фото Википедия

Прекрасное место для отдыха от городской суеты. Зеркальные плеса озер, ярко-зеленые лужайки... Так и хочется устроиться под деревцем с пледом и корзиной вкусностей... Давно хочется попробовать жареного шашлыка и печеных овощей? Здесь это очень легко организовать! На территории парка есть столики и мангалы в аренду, продаются дрова и уголь. А для непоседливых, шумных малышей обустроена детская площадка.

Адрес: Улица Академика Лебедева, 32.

Как добраться: от станции метро "Выставочный центр" маршруткой № 548.

Труханов остров



Труханов остров / Фото Zruchno Travel

Классно провести уикенд можно в Rhino Park на острове у Юрьевского залива. Например, арендовав беседку или бунгало и устроив себе мини-отпуск с шашлыками. Также сюда приезжают с палатками. Кроме того, в парке много развлечений и локаций для активных игр.

Как добраться: от станции метро "Почайна" сюда едут автобусы № 100, 101 и 95.

Зона отдыха "Березка"



Зона отдыха "Березка" / Фото Березка

Тихая березовая роща, окруженная хвойными деревьями, с озером, скамейками и беседками – прекрасное место для семейного отдыха и посиделок с друзьями. В аренду мангалы здесь взять нет возможности, поэтому захватите с собой.

Адрес: Улица Братиславская.

Как добраться: от станции метро "Черниговская" направляются автобусы и маршрутки. Выходить на остановке "Крайняя".

Итак, соберите веселую компанию, прихватите с собой маринованную курочку от "Наша Ряба Аппетитная" и отправляйтесь на пикник в одну из живописных локаций. Вкусных вам шашлыков и хорошего отдыха!