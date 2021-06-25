Где пожарить шашлык в Киеве: ТОП-10 локаций для идеального пикника
Источник:24 канал
Погода радует солнечными днями – наконец-то можно поехать с семьей и друзьями на шашлыки! Надо только выбрать удачное место для отдыха. Куда отправиться на пикник в столице, чтобы прекрасно провести время?
Ловите подборку мест для пикника в Киеве, где можно не только пожарить мясо на мангале, но и полюбоваться видами и вволю развлечься.
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Голосеевский парк
В Голосеевском парке можно жарить шашлыки / Фото Kyiv Live
Прекрасное место: свежий воздух, озера с утятами, лавочки и беседки, которые можно арендовать, чистота вокруг... В парке есть возможность покататься на велосипеде, поплавать на лодке или катамаране или просто насладиться невероятным пейзажем. В таком месте даже обычные бутерброды вдвое вкуснее, а что уж говорить о ароматном мясе, приготовленном на мангале? Устройте здесь настоящий пикник с шашлыками: мангал возьмете в аренду, дрова и уголь также не придется везти с собой – приобретете на месте. Для большой компании с детьми Голосеево – просто находка, ведь здесь есть и веревочный парк, и детские площадки, и столы для тенниса – все необходимое для активного отдыха.
Адрес: улица Генерала Родимцева, 6а.
Как добраться: от станции метро "Голосеевская" троллейбусами № 11, 12, 43 или автобусами № 416, 444, 507.
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Пуща-Водица
Пуща-Водица / Фото Chudo Kyiv
Правильный выбор для отдыха с семьей! Природа здесь – невероятная: лес с беседками и мангалами, озеро вдоль парка... Идеальная местность для тех, кто любит порыбачить или покормить уток, пожарить шашлыки на берегу и просто понежиться под солнышком на песчаном пляже, подальше от гула города. Для детей в парке обустроены специальные площадки.
В Пуще-Водице можно устроить невероятный пикник!
А чтобы долго не возиться с маринованием мяса, прихватите с собой уже замаринованное. "Наша Ряба Аппетитная" позаботилась о том, чтобы вы насладились отдыхом без лишних хлопот: свежемаринованная курочка от "Наша Ряба Аппетитная" создана именно для спонтанных вылазок на природу. Сочное мясо уже замариновано и готово к приготовлению. Вам остается только выбрать любимую часть курочки, нанизать кусочки на шампуры – и шашлык можно отправлять на мангал! Такое блюдо идеально подойдет как взрослым, так и детям, ведь куриное мясо легкое и очень сытное.
Адрес: Пуща-Водица, линии 4 – 14.
Как добраться: на трамвае № 12 от станции метро "Контрактовая площадь".
Где пожарить шашлык в Киеве / Фото Shutterstock
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Китаево
В Китаево можно устроить пикник / Фото FotoUa
Потрясающее место с лесными тропами и первозданной природой. Из преимуществ – парковая зона, приятная компания (белки, утки, лебеди), впечатляющий храм, таинственные пещеры, чистый воздух... Идеальный выбор для пикников, прогулок и занятий спортом. В парке есть место, где можно насладиться живописными пейзажами и устроить пикник. Выходной в Китаево пройдет интересно и познавательно – положительные эмоции всей компании гарантированы!
Адрес: Улица Китаевская, 32.
Как добраться: от станции метро "Лыбидская" автобусом № 20 до остановки "Китаевская" или автобусом № 52 до остановки "Школа".
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ВДНХ
ВДНХ в Киеве / Фото фейсбук ВДНХ
Идеальное место для любителей жареного на открытом огне мяса и релакса под открытым небом. Беседку и мангал можно арендовать. Рядом с беседками – зона для активного отдыха, поэтому прихватите с собой бадминтон, фризби или мяч. Хотя природа настраивает на медитативный лад: здесь хочется просто посидеть за столиком, наслаждаясь шашлыком и любуясь видом...
А чтобы не терять время на лишние приготовления, прихватите с собой сочный куриный шашлычок от "Наша Ряба Аппетитная". Он уже замаринованный, нарезанный и готов отправиться прямо на мангал. Поэтому вам остается только наслаждаться отдыхом на природе.
Адрес: Проспект Академика Глушкова, 1.
Как добраться: на метро до станции "Выставочный центр".
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Парк "Виноградарь"
Отдых в парке "Виноградарь" / Фото Kyiv Maps
Едете в парк – и оказываетесь посреди настоящего леса, где чистый воздух щекочет легкие, а пение птиц наполняет сердце спокойствием. Великолепная локация для релакса и развлечений! Здесь проложено беговой маршрут, а еще оборудован веревочный парк с различными уровнями сложности и детские площадки. Для пикников есть лавочки, беседки и мангалы в аренду. Заметьте, парк очень популярен среди киевлян. Поэтому приезжайте сюда с самого утра – шансов найти свободную беседку для отдыха с шашлыками будет больше.
Адрес: пересечение проспекта Гонгадзе и улицы Косенко.
Как добраться: от станции метро "Нивки" троллейбусами № 24, 25 и 26 или маршруткой № 26 или 437 до пересечения улицы Косенко, проспектов Гонгадзе и Свободы.
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Парк Партизанской славы
Парк Партизанской славы / Фото Википедия
Протоптанными дорожками от станции метро "Красный хутор" вы доберетесь волшебной места с сосновыми и лиственными деревьями. В глубине парка прячутся озера, окруженные лужайками для пикников. Беседки рядом с центральным входом, ухоженные дорожки, уютные кафе, а еще много аттракционов и активностей для детей и взрослых – действительно прекрасное место для семейного отдыха!
Адрес: Улица Славгородская, 31.
Как добраться: на метро до станции "Бориспольская".
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Парк "Муромец"
Парк "Муромец" / Фото Mix ZP
Удивительно красивая и чистая зона отдыха! Здесь есть велосипедные дорожки, футбольные поля, теннисные корты и места для пикников с множеством беседок и мангалов. Пока взрослые жарят шашлыки, малыши могут играть на детских площадках с аттракционами. Также в парке есть возможность покататься на вейкборде или велосипеде, поплавать на байдарке, водных лыжах или просто посидеть в тени, заказав кальян.
Адрес: Проспект Генерала Ватутина.
Как добраться: от станции метро "Почайна" на автобусе № 95, 100 или 101.
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Феофания
Феофания / Фото Википедия
Прекрасное место для отдыха от городской суеты. Зеркальные плеса озер, ярко-зеленые лужайки... Так и хочется устроиться под деревцем с пледом и корзиной вкусностей... Давно хочется попробовать жареного шашлыка и печеных овощей? Здесь это очень легко организовать! На территории парка есть столики и мангалы в аренду, продаются дрова и уголь. А для непоседливых, шумных малышей обустроена детская площадка.
Адрес: Улица Академика Лебедева, 32.
Как добраться: от станции метро "Выставочный центр" маршруткой № 548.
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Труханов остров
Труханов остров / Фото Zruchno Travel
Классно провести уикенд можно в Rhino Park на острове у Юрьевского залива. Например, арендовав беседку или бунгало и устроив себе мини-отпуск с шашлыками. Также сюда приезжают с палатками. Кроме того, в парке много развлечений и локаций для активных игр.
Как добраться: от станции метро "Почайна" сюда едут автобусы № 100, 101 и 95.
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Зона отдыха "Березка"
Зона отдыха "Березка" / Фото Березка
Тихая березовая роща, окруженная хвойными деревьями, с озером, скамейками и беседками – прекрасное место для семейного отдыха и посиделок с друзьями. В аренду мангалы здесь взять нет возможности, поэтому захватите с собой.
Адрес: Улица Братиславская.
Как добраться: от станции метро "Черниговская" направляются автобусы и маршрутки. Выходить на остановке "Крайняя".
Итак, соберите веселую компанию, прихватите с собой маринованную курочку от "Наша Ряба Аппетитная" и отправляйтесь на пикник в одну из живописных локаций. Вкусных вам шашлыков и хорошего отдыха!