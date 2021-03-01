О родине ванили и где выращивают пряности сегодня рассказывает кондитер Лиза Глинская.

Талантливая украинская кондитерка Лиза Глинская поделилась полезной информацией о ванили.

Читайте также Где растет какао: кондитерка Лиза Глинская о шоколодном дереве

Ваниль – специя, без которой трудно представить выпечку и десерты. Сегодня ваниль можно приобрести как стручком, так и в сахаре или концентрате.



Цветок и стручок ванили / Вокруг света Украина

Да что вы знаете об этой пряной и ароматной специи? Елизавета Глинская рассказывает несколько интересных фактов о ваниле и где она растет.

Где растет ваниль

Семья ванили – Мексика и Центральная Америка. Лиза Глинская утверждает, что еще племена ацтеков использовали семенами ванили в приготовлении шоколадных напитков.

Благодаря Колумбу ваниль стала популярной в Испании, Италии, Австрии, а в начале 19 века и в других странах,

– прокомментировала кондитерка.

К середине 19 века ваниль выращивали только на ее исторической родине, хоть пытались ее выращивать и в Азии, и в Африке, но все безрезультатно – плодов не было.

А причиной было то, что опыляли ваниль маленькие пчелки, которые живут только в Мексике и других странах. Только в 19 веке на острове Реюньон мальчик-раб изобрел метод искусственного ее опыления с помощью деревянной иглы. Этим методом, кстати, пользуются до сих пор.

Ваниль – дорогой продукт и это ни для кого не секрет. Дорогой она была тогда и сейчас, а все потому, что выращивают, опыляют и собирают вручную.

Сейчас ваниль выращивают во многих странах, а ванильными магнатами считаются Мадагаскар и Индонезия. Они выращивают более 80 процентов всей ванили в мире.

Также ваниль выращивают на Ямайке, Таити, Гваделупе, в тропической части Южной Америки, на Цейлоне, Сейшельских, Коморских островах, на Маврикии и Полинезии.