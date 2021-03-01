Про батьківщину ванілі та де вирощують прянощі сьогодні розповідає кондитерка Ліза Глінська.

Талановита українська кондитерка Ліза Глінська поділилась корисної інформацією про ваніль.

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Ваніль – спеція без якої важко уявити випічку та десерти. Сьогодні ваніль можна придбати як стручком, так і у цукрі чи концентраті.

Квітка та стручок ванілі/Навколо світу Україна

Та що ви знаєте про цю пряну та ароматну спецію? Єлизавета Глінська розповідає кілька цікавих фактів про ваніль та де вона росте.

Де росте ваніль

Родина ванілі – Мексика та Центральна Америка. Ліза Глінська стверджує, що ще племена ацтеків використовували насіння ванілі в приготуванні шоколадних напоїв.

Завдяки Колумбу ваніль набула популярності в Іспанії, Італії, Австрії, а на початку 19 століття і в інших країнах, – прокоментувала кондитерка.

До середини 19 століття ваніль вирощували тільки на її історичній батьківщині, хоч намагалися її вирощувати й в Азії, і в Африці, але все безрезультативно – плодів не було.

А причиною було те, що запиляли ваніль малесенькі бджілки, які живуть тільки в Мексиці та сусідніх країнах. Тільки в 19 столітті на острові Реюньйон хлопчик-раб винайшов метод штучного її запилення за допомогою дерев'яної голки. Цим методом, до речі, користуються й досі.

Ваніль дорогий продукт і це ні для кого не секрет. Дорогою вона була тоді та тепер, а все через те, що вирощують, запилюють та збирають її вручну.

Зараз ваніль вирощують в багатьох країнах, а ванільними магнатами вважаються Мадагаскар та Індонезія. Вони вирощують понад 80 відсотків всієї ванілі у світі.

Також ваніль вирощують на Ямайці, Таїті, Гваделупі, в тропічній частині Південної Америки, на Цейлоні, Сейшельських, Коморських островах, на Маврикії та Полінезії.