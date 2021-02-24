Мы все знаем, что такое какао, но интересовались ли вы, какие страны его выращивают и экспортируют? Лиза Глинская рассказывает все интересные факты об экспорте какао в мире.

Талантливый кондитер Лиза Глинская поделилась интересной информацией о выращивании какао.

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Считается, что родиной какао является Южная Америка, ведь дерево любит жаркий климат. Кстати, индейцы называли какао "какахуатль", а его плоды считали священными. В XVII – XIX веках шоколадные плантации начали появляться и в европейских колониях: Эквадоре, Венесуэле, Бразилии и Сальвадоре.

Сегодня основным поставщиком какао является Африка, но и о Латинской Америке не следует забывать. Всего какао выращивают в 45 странах, однако только 8 из них производят 90% всего какао в мире. Это около 3 миллионов тонн и 4 миллиардов долларов в продажах. Не зря какао называют "черным золотом"!



Какао – "черное золото" мира

​Кот-д'Ивуар

Африканская страна, которая считается крупнейшим поставщиком какао в мире. Там выращивают 39% всего какао в мире, а это от 1 до 1,5 миллиона тонн какао-бобов в год.

Какао, которое изготавливают в Кот-д'Ивуаре, имеет характерный сладкий вкус с легкой кислинкой.

Гана

Страна производит 18% всего какао, это около 500 тысяч тонн какао-бобов в год. В Гане в основном выращиванием какао-деревьев занимаются на семейных фермах площадью до 10 гектаров.

Индонезия

За последние 20 лет Индонезия стала третьей в мире по количеству изготовления какао. Здесь появилось много плантаций, на которых выращивают 13% всего объема какао в мире – около 430 тысяч тонн какао-бобов.

Нигерия

В Нигерии изготавливают около 200 тысяч тонн какао-бобов в год, а это 6% от общего количества. Нигерия славится идеальным климатом и землей для выращивания какао.

Камерун

Какао – основной экспортный товар Камеруна. Здесь изготавливают 5% всего какао – 180 тысяч тонн какао-бобов в год. Среди всех сортов какао Камеруна, больше всего ценится "Тринитарио".

Бразилия

Когда-то Бразилия считалась основной страной по производству какао, но сейчас оно резко пошло на спад. В год в Бразилии изготавливают 5% всего какао – 163 тысячи тонн.

Эквадор

Большую часть всех эквадорских какао-бобов выращивают именно небольшие фермеры, но и этого достаточно, чтобы экспортировать 78 тонн какао в год – 3% от общего количества.