Глазированная морковь на гарнир: вас поразит ее вкус
10 февраля 2022 , 19:03Читати новину українською
Источник:Café delites
Вы еще не пробовали глазированную морковь? Нужно срочно восполнить досадный гастрономический пробел. Ведь это блюдо – очень полезное и удивительно вкусное!
Глазированная морковь с чесноком и медом – лучший гарнир к любому мясу или рыбе. А еще ее можно подавать с соусом кюли.
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Рецепт глазированной моркови
- Время: 25 минут
- Порции: 4 – 6
– 1 килограмм мытой моркови;
– ⅓ стакана сливочного масла;
– 3 столовые ложки меда;
– 4 зубчика чеснока;
– ¼ чайной ложки соли;
– молотый черный перец;
– 2 столовые ложки свежей измельченной петрушки.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 220 градусов. Смажьте противень для выпекания маслом или спреем.
- Обрежьте кончики моркови и порежьте ее кусочками (4 – 5 сантиметров).
- Растопите сливочное масло на сковороде, влейте мед и варите, помешивая.
Фото Café delites
- Добавьте измельченный чеснок и готовьте 30 секунд до появления аромата.
- Добавьте морковь и тушите еще минуту. Сдобрите все солью и перцем.
- Переложите морковь на противень в один слой, чтобы он пропекся равномерно.
- Запекайте 20 минут или пока морковь не станет нежной.
Фото Café delites
- Переместите морковь обратно в сковороду и дайте ей тушиться в соусе на сильном огне в течение 5 минут, чтобы соус загустел и превратился в глазурь.
- Украсьте все мелконарезанной петрушкой.
Приятного аппетита!