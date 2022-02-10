Глазированная морковь на гарнир: вас поразит ее вкус

Вы еще не пробовали глазированную морковь? Нужно срочно восполнить досадный гастрономический пробел. Ведь это блюдо – очень полезное и удивительно вкусное!

Глазированная морковь с чесноком и медом – лучший гарнир к любому мясу или рыбе. А еще ее можно подавать с соусом кюли.

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Рецепт глазированной моркови

Время : 25 минут

: 25 минут Порции: 4 – 6

– 1 килограмм мытой моркови;– ⅓ стакана сливочного масла;– 3 столовые ложки меда;– 4 зубчика чеснока;– ¼ чайной ложки соли;– молотый черный перец;– 2 столовые ложки свежей измельченной петрушки.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 220 градусов. Смажьте противень для выпекания маслом или спреем.

Обрежьте кончики моркови и порежьте ее кусочками (4 – 5 сантиметров).

Растопите сливочное масло на сковороде, влейте мед и варите, помешивая.



Фото Café delites

Добавьте измельченный чеснок и готовьте 30 секунд до появления аромата.

Добавьте морковь и тушите еще минуту. Сдобрите все солью и перцем.

Переложите морковь на противень в один слой, чтобы он пропекся равномерно.

Запекайте 20 минут или пока морковь не станет нежной.



Фото Café delites

Переместите морковь обратно в сковороду и дайте ей тушиться в соусе на сильном огне в течение 5 минут, чтобы соус загустел и превратился в глазурь.

Украсьте все мелконарезанной петрушкой.

Приятного аппетита!