Глазированная морковь с чесноком и медом – лучший гарнир к любому мясу или рыбе. А еще ее можно подавать с соусом кюли.

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Рецепт глазированной моркови

  • Время: 25 минут
  • Порции: 4 – 6

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 220 градусов. Смажьте противень для выпекания маслом или спреем.
  2. Обрежьте кончики моркови и порежьте ее кусочками (4 – 5 сантиметров).
  3. Растопите сливочное масло на сковороде, влейте мед и варите, помешивая.


Фото Café delites

  1. Добавьте измельченный чеснок и готовьте 30 секунд до появления аромата.
  2. Добавьте морковь и тушите еще минуту. Сдобрите все солью и перцем.
  3. Переложите морковь на противень в один слой, чтобы он пропекся равномерно.
  4. Запекайте 20 минут или пока морковь не станет нежной.


Фото Café delites

  1. Переместите морковь обратно в сковороду и дайте ей тушиться в соусе на сильном огне в течение 5 минут, чтобы соус загустел и превратился в глазурь.
  2. Украсьте все мелконарезанной петрушкой.

Приятного аппетита!