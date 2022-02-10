Глазированная морковь с чесноком и медом – лучший гарнир к любому мясу или рыбе. А еще ее можно подавать с соусом кюли.
Читайте также Что на столах у знаменитостей: какого рациона придерживаются голливудские актеры
Рецепт глазированной моркови
- Время: 25 минут
- Порции: 4 – 6
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 220 градусов. Смажьте противень для выпекания маслом или спреем.
- Обрежьте кончики моркови и порежьте ее кусочками (4 – 5 сантиметров).
- Растопите сливочное масло на сковороде, влейте мед и варите, помешивая.
Фото Café delites
- Добавьте измельченный чеснок и готовьте 30 секунд до появления аромата.
- Добавьте морковь и тушите еще минуту. Сдобрите все солью и перцем.
- Переложите морковь на противень в один слой, чтобы он пропекся равномерно.
- Запекайте 20 минут или пока морковь не станет нежной.
Фото Café delites
- Переместите морковь обратно в сковороду и дайте ей тушиться в соусе на сильном огне в течение 5 минут, чтобы соус загустел и превратился в глазурь.
- Украсьте все мелконарезанной петрушкой.
Приятного аппетита!