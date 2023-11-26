К тому же приготовить глазированные сырки совсем не сложно. Требуются только простые ингредиенты и немного времени.

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Рецепт домашних глазированных сырков

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 200 граммов кисломолочного сыра;

– 30 граммов сливочного масла;

– 30 граммов сахарной пудры;

– 90 граммов шоколада;

– немного масла.

Приготовление:

Не мягкий творог, мягкое масло и сахарную пудру взбейте погружным блендером до образования однородной массы. Разложите по формочкам. Также можно сделать брикеты мокрыми руками. Поставьте в морозилку на 1 час. Для глазури растопите шоколад с растительным маслом на водяной бане. Замороженные сырки окуните в шоколад и выложите на решетку или дощечку, застеленную пищевой пленкой. Храните готовые сырки в холодильнике. Съешьте их в течение 7 дней.

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