К тому же приготовить глазированные сырки совсем не сложно. Требуются только простые ингредиенты и немного времени.
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Рецепт домашних глазированных сырков
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 8
Приготовление:
- Не мягкий творог, мягкое масло и сахарную пудру взбейте погружным блендером до образования однородной массы.
- Разложите по формочкам. Также можно сделать брикеты мокрыми руками. Поставьте в морозилку на 1 час.
- Для глазури растопите шоколад с растительным маслом на водяной бане. Замороженные сырки окуните в шоколад и выложите на решетку или дощечку, застеленную пищевой пленкой.
- Храните готовые сырки в холодильнике. Съешьте их в течение 7 дней.