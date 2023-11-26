До того ж приготувати глазуровані сирки зовсім не важко. Потрібно мати лише прості інгредієнти та трохи часу.
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Рецепт домашніх глазурованих сирків
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 8
Приготування:
- Не м'який кисломолочний сир, м'яке масло і цукрову пудру збийте занурювальним блендером до утворення однорідної маси.
- Розкладіть по формочках. Також можна зробити брикети мокрими руками. Поставите в морозилку на 1 годину.
- Для глазурі розтопіть шоколад з рослинною олією на водяній бані. Заморожені сирки занурте в шоколад та викладіть на решітку чи дощечку, застелену харчовою плівкою.
- Зберігайте готові сирки в холодильнику. З'їжте їх протягом 7 днів.