До того ж приготувати глазуровані сирки зовсім не важко. Потрібно мати лише прості інгредієнти та трохи часу.

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Рецепт домашніх глазурованих сирків

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 8

Приготування:

  1. Не м'який кисломолочний сир, м'яке масло і цукрову пудру збийте занурювальним блендером до утворення однорідної маси.
  2. Розкладіть по формочках. Також можна зробити брикети мокрими руками. Поставите в морозилку на 1 годину.
  3. Для глазурі розтопіть шоколад з рослинною олією на водяній бані. Заморожені сирки занурте в шоколад та викладіть на решітку чи дощечку, застелену харчовою плівкою.
  4. Зберігайте готові сирки в холодильнику. З'їжте їх протягом 7 днів.