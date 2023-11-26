Вкуснее, чем в магазине: готовим домашние глазированные сырки
26 ноября 2023, 11:10Читати новину українською
Источник:"Кардомон"
Конечно, глазированные сырки можно купить и в магазине. Однако для того чтобы этот десерт точно был вкусным и натуральным, лучше их сделать дома.
К тому же приготовить глазированные сырки совсем не сложно. Требуются только простые ингредиенты и немного времени.
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Рецепт домашних глазированных сырков
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 8
– 200 граммов кисломолочного сыра;
– 30 граммов сливочного масла;
– 30 граммов сахарной пудры;
– 90 граммов шоколада;
– немного масла.
Приготовление:
- Не мягкий творог, мягкое масло и сахарную пудру взбейте погружным блендером до образования однородной массы.
- Разложите по формочкам. Также можно сделать брикеты мокрыми руками. Поставьте в морозилку на 1 час.
- Для глазури растопите шоколад с растительным маслом на водяной бане. Замороженные сырки окуните в шоколад и выложите на решетку или дощечку, застеленную пищевой пленкой.
- Храните готовые сырки в холодильнике. Съешьте их в течение 7 дней.