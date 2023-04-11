Как украсить кулич – популярные рецепты глазури и не только

Когда куличики выпечены, настает время их украшать. Но какую глазурь выбрать: магазинную или приготовить собственноручно из белков или желатину?

Мы подобрали несколько интересных вариантов для декора Пасхальных куличей, которые точно вам понравятся. Будем готовить классическую белковую глазурь на яйцах, также рассмотрим вариант без них – на желатине.

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Изюминкой станет невероятное шоколадное печенье в виде гнезда с яйцами. Такой декор на куличе точно станет шедевром.

Рецепт белковой глазури на кулич.

Ингредиенты:

– 400 граммов сахара;

– 200 граммов яичного белка.

Приготовление:

Тщательно моем куриные яйца мыльным раствором, протираем спиртом. Вытираем яйца бумажным полотенцем и отделяем белок от желтка.

В глубокой миске соединяем белок с сахаром и перемешиваем венчиком в однородную массу.

Подготовьте для приготовления глазури водяную баню.

Поместите миску на водяную баню, помешивайте смесь до однородной смеси. Температура при заваривании глазури на водяной бане не должна превышать 55 – 60 градусов.

Переливаем белок с сахаром в чашу комбайна и взбиваем до густой консистенции.

Покрываем глазурью кулич окунув ее в нее. Лучше всего держать кулич за низ выпечки.

Оставляем кулич покрытую глазурью подсохнуть в сухом помещении.

Приятного аппетита!

Глазурь для кулича на желатине – рецепт

Ингредиенты:

– 150 граммов сахарной пудры;

– 60 граммов воды;

– 5 граммов желатина;

– немного лимонного сока.

Приготовление:

Желатин заливаем 30 г воды, оставьте на 5 – 10 минут.

В кастрюлю высыпаем сахарную пудру, вливаем остаток воды и перемешиваем. Получившуюся смесь отправляем на медленный огонь и доводим до кипения, постоянно помешивая.



Пасочка / Фото Шуба Лайф

Готовую массу переливаем в сосуд, добавляем желатин и перемешиваем до однородности. Взбиваем массу миксером до пышного состояния. Добавляем немного лимонного сока и еще немного взбиваем. Когда масса загустеет – глазурь можно считать готовой.

Сосуд с глазурью ставим на кастрюлю с горячей водой и опускаем кулич. После этого сразу украшаем сахарной посыпкой или другим декором.

Приятного аппетита!

Шоколадные гнезда – креативный декор на кулич

Ингредиенты для теста:

– 200 граммов муки;

– 100 граммов сахарной пудры;

– щепотка соли;

– 40 граммов какао;

– 5 граммов разрыхлителя;

– 70 граммов сливочного масла;

– 1 яйцо.

Для начинки:

– 150 г шоколадной пасты;

– конфеты в виде яиц. ⠀

Приготовление:

Хорошо перемешиваем все сухие ингредиенты: муку, сахарную пудру, соль, какао и разрыхлитель.

Добавляем холодное сливочное масло нарезанное кубиками и растираем все руками в крошку.

Добавляем яйцо и замешиваем мягкое эластичное тесто. Формируем маленькие шарики, накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник на 1 – 2 часа.

Достаем охлажденные шарики и с помощью чеснока выдавливаем тесто на пергамент. Формируем гнезда и прижимаем серединку. Одно "гнездо" выходит из 2 – 3 шариков.

Выпекаем печенье в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут. Затем достаем и даем остыть.

Внутрь кладем шоколадную пасту и сверху украшаем конфетами в виде яиц.

Приятного аппетита!