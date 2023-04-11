Мы подобрали несколько интересных вариантов для декора Пасхальных куличей, которые точно вам понравятся. Будем готовить классическую белковую глазурь на яйцах, также рассмотрим вариант без них – на желатине.

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Изюминкой станет невероятное шоколадное печенье в виде гнезда с яйцами. Такой декор на куличе точно станет шедевром.

Рецепт белковой глазури на кулич.

Ингредиенты:

– 400 граммов сахара;

– 200 граммов яичного белка.

Приготовление:

Тщательно моем куриные яйца мыльным раствором, протираем спиртом. Вытираем яйца бумажным полотенцем и отделяем белок от желтка.

В глубокой миске соединяем белок с сахаром и перемешиваем венчиком в однородную массу.

Подготовьте для приготовления глазури водяную баню.

Поместите миску на водяную баню, помешивайте смесь до однородной смеси. Температура при заваривании глазури на водяной бане не должна превышать 55 – 60 градусов.

Переливаем белок с сахаром в чашу комбайна и взбиваем до густой консистенции.

Покрываем глазурью кулич окунув ее в нее. Лучше всего держать кулич за низ выпечки.

Оставляем кулич покрытую глазурью подсохнуть в сухом помещении.

Приятного аппетита!

Глазурь для кулича на желатине – рецепт

Ингредиенты:

– 150 граммов сахарной пудры;

– 60 граммов воды;

– 5 граммов желатина;

– немного лимонного сока.

Приготовление:

Желатин заливаем 30 г воды, оставьте на 5 – 10 минут.

В кастрюлю высыпаем сахарную пудру, вливаем остаток воды и перемешиваем. Получившуюся смесь отправляем на медленный огонь и доводим до кипения, постоянно помешивая.



Пасочка / Фото Шуба Лайф

Готовую массу переливаем в сосуд, добавляем желатин и перемешиваем до однородности. Взбиваем массу миксером до пышного состояния. Добавляем немного лимонного сока и еще немного взбиваем. Когда масса загустеет – глазурь можно считать готовой.

Сосуд с глазурью ставим на кастрюлю с горячей водой и опускаем кулич. После этого сразу украшаем сахарной посыпкой или другим декором.

Приятного аппетита!

Шоколадные гнезда – креативный декор на кулич

Ингредиенты для теста:

– 200 граммов муки;

– 100 граммов сахарной пудры;

– щепотка соли;

– 40 граммов какао;

– 5 граммов разрыхлителя;

– 70 граммов сливочного масла;

– 1 яйцо.

Для начинки:

– 150 г шоколадной пасты;

– конфеты в виде яиц. ⠀

Приготовление:

Хорошо перемешиваем все сухие ингредиенты: муку, сахарную пудру, соль, какао и разрыхлитель.

Добавляем холодное сливочное масло нарезанное кубиками и растираем все руками в крошку.

Добавляем яйцо и замешиваем мягкое эластичное тесто. Формируем маленькие шарики, накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник на 1 – 2 часа.

Достаем охлажденные шарики и с помощью чеснока выдавливаем тесто на пергамент. Формируем гнезда и прижимаем серединку. Одно "гнездо" выходит из 2 – 3 шариков.

Выпекаем печенье в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут. Затем достаем и даем остыть.

Внутрь кладем шоколадную пасту и сверху украшаем конфетами в виде яиц.

Приятного аппетита!