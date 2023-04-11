Мы подобрали несколько интересных вариантов для декора Пасхальных куличей, которые точно вам понравятся. Будем готовить классическую белковую глазурь на яйцах, также рассмотрим вариант без них – на желатине.
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Изюминкой станет невероятное шоколадное печенье в виде гнезда с яйцами. Такой декор на куличе точно станет шедевром.
Рецепт белковой глазури на кулич.
Приготовление:
- Тщательно моем куриные яйца мыльным раствором, протираем спиртом. Вытираем яйца бумажным полотенцем и отделяем белок от желтка.
- В глубокой миске соединяем белок с сахаром и перемешиваем венчиком в однородную массу.
- Подготовьте для приготовления глазури водяную баню.
- Поместите миску на водяную баню, помешивайте смесь до однородной смеси. Температура при заваривании глазури на водяной бане не должна превышать 55 – 60 градусов.
- Переливаем белок с сахаром в чашу комбайна и взбиваем до густой консистенции.
- Покрываем глазурью кулич окунув ее в нее. Лучше всего держать кулич за низ выпечки.
- Оставляем кулич покрытую глазурью подсохнуть в сухом помещении.
Приятного аппетита!
Глазурь для кулича на желатине – рецепт
Приготовление:
- Желатин заливаем 30 г воды, оставьте на 5 – 10 минут.
- В кастрюлю высыпаем сахарную пудру, вливаем остаток воды и перемешиваем. Получившуюся смесь отправляем на медленный огонь и доводим до кипения, постоянно помешивая.
Пасочка / Фото Шуба Лайф
- Готовую массу переливаем в сосуд, добавляем желатин и перемешиваем до однородности. Взбиваем массу миксером до пышного состояния. Добавляем немного лимонного сока и еще немного взбиваем. Когда масса загустеет – глазурь можно считать готовой.
- Сосуд с глазурью ставим на кастрюлю с горячей водой и опускаем кулич. После этого сразу украшаем сахарной посыпкой или другим декором.
Приятного аппетита!
Шоколадные гнезда – креативный декор на кулич
Приготовление:
- Хорошо перемешиваем все сухие ингредиенты: муку, сахарную пудру, соль, какао и разрыхлитель.
- Добавляем холодное сливочное масло нарезанное кубиками и растираем все руками в крошку.
- Добавляем яйцо и замешиваем мягкое эластичное тесто. Формируем маленькие шарики, накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник на 1 – 2 часа.
- Достаем охлажденные шарики и с помощью чеснока выдавливаем тесто на пергамент. Формируем гнезда и прижимаем серединку. Одно "гнездо" выходит из 2 – 3 шариков.
- Выпекаем печенье в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут. Затем достаем и даем остыть.
- Внутрь кладем шоколадную пасту и сверху украшаем конфетами в виде яиц.
Приятного аппетита!