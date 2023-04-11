Ми дібрали кілька цікавих варіантів для декору Великодніх пасок, які точно вам сподобаються. Будемо готувати класичну білкову глазур на яйцях, також розглянемо варіант без них – на желатині.
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Родзинкою стане неймовірне шоколадне печиво у вигляді гнізда з яйцями. Такий декор на пасочці точно стане шедевром.
Рецепт білкової глазурі на паску
Приготування:
- Ретельно миємо курячі яйця мильним розчином, протираємо спиртом. Витираємо яйця паперовим рушником та відділяємо білок від жовтка.
- В глибокій мисці з’єднуємо білок з цукром та перемішуємо вінчиком до однорідної маси.
- Підготуйте для приготування глазурі водяну баню.
- Помістіть миску на водяну баню, помішуйте суміш до однорідної консистенції. Температура при заварюванні глазурі на водяній бані не повинна перевищувати 55 – 60 градусів.
- Переливаємо білок з цукром в чашу комбайна та збиваємо його до густої консистенції.
- Покриваємо глазур'ю паску зануривши її в неї. Найкраще тримати паску за низ випічки.
- Залишаємо паску вкриту глазур'ю підсохнути в сухому приміщені.
Смачного!
Глазур для паски на желатині – рецепт
Приготування:
- Желатин заливаємо 30 грамами води, залишіть на 5 – 10 хвилин.
- У каструлю висипаємо цукрову пудру, вливаємо залишок води і перемішуємо. Отриману суміш відправляємо на повільний вогонь і доводимо до кипіння, постійно помішуючи.
Пасочка / Фото Шуба Лайф
- Готову масу переливаємо в посудину, додаємо желатин і перемішуємо до однорідності. Збиваємо масу міксером до пишного стану. Додаємо трішки лимонного соку і ще трохи збиваємо. Коли маса загусне – глазур можна вважати готовою.
- Посудину з глазур’ю ставимо на каструлю з гарячою водою і опускаємо паску. Після цього одразу прикрашаємо цукровою посипкою, або іншим декором.
Смачного!
Шоколадні гнізда – креативний декор на паску
Приготування:
- Добре перемішуємо всі сухі інгредієнти: борошно, цукрову пудру, сіль, какао та розпушувач.
- Додаємо холодне вершкове масло нарізане кубиками і розтираємо все руками в крихту.
- Додаємо яйце і замішуємо м’яке еластичне тісто.Формуємо маленькі кульки, накриваємо харчовою плівкою та прибираємо у холодильник на 1 – 2 години.
- Дістаємо охолоджені кульки і за допомогою часничниці видавлюємо тісто на пергамент. Формуємо гнізда та притискаємо серединку. Одне "гніздо" виходить із 2 – 3 кульок.
- Випікаємо печиво у розігрітій до 180 градусів духовці 15 хвилин. Потім дістаємо і даємо охолонути.
- У серединку кладемо шоколадну пасту і зверху прикрашаємо цукерками у вигляді яєць.
Смачного!