Как варить глинтвейн: рецепт, который сможет повторить каждый

Это волшебный напиток, наполненный теплом и экзотикой специй. Приготовление глинтвейна – это настоящее мастерство, где каждый ингредиент играет немаловажную роль в создании неповторимого вкуса.

Для холодных вечеров нет ничего более приятного, чем глинтвейн, наполняющий ваш дом волшебным ароматом. Выберите вино, которое вам нравится, специи и насладитесь опьяняющим мгновением.

Интересно Один ингредиент – множество рецептов: как приготовить ароматные осенние супы с фрикадельками

Рецепт глинтвейна

Время: 20 минут

20 минут Порций: 4

Этот напиток так пахнет / Фото unsplash

Ингредиенты

1 бутылка красного вина (сухое или полусухое);

– 2 – 3 палочки корицы;

– 5 – 6 гвоздик;

– 1 чайная ложка кардамона;

– 1 звездочка аниса;

– кусочек цедры апельсина (можно также использовать лимонную цедру);

– 1 – 2 кусочка свежего имбиря (примерно 1 – 2 сантиметра каждый);

– 2 – 3 столовые ложки меда или сахара.

Приготовление:

В большой кастрюле среднего размера объедините красное вино, корицу, гвоздику, кардамон, звездочку аниса, кусочек апельсиновой цедры и имбирь.

Добавьте мед или сахар в кастрюлю. Количество можно регулировать по вашему вкусу.

Медленно нагрейте смесь на среднем огне, но не доводите до кипения. Храните на огне в течение 15 – 20 минут, позволяя всем ароматам и вкусам смешаться вместе.

Налейте глинтвейн в бокалы или кружки.