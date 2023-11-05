Как варить глинтвейн: рецепт, который сможет повторить каждый
5 ноября 2023, 18:13Читати новину українською
Источник:Cookie and Kate
Это волшебный напиток, наполненный теплом и экзотикой специй. Приготовление глинтвейна – это настоящее мастерство, где каждый ингредиент играет немаловажную роль в создании неповторимого вкуса.
Для холодных вечеров нет ничего более приятного, чем глинтвейн, наполняющий ваш дом волшебным ароматом. Выберите вино, которое вам нравится, специи и насладитесь опьяняющим мгновением.
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Рецепт глинтвейна
- Время: 20 минут
- Порций: 4
– 1 бутылка красного вина (сухое или полусухое);
– 2 – 3 палочки корицы;
– 5 – 6 гвоздик;
– 1 чайная ложка кардамона;
– 1 звездочка аниса;
– кусочек цедры апельсина (можно также использовать лимонную цедру);
– 1 – 2 кусочка свежего имбиря (примерно 1 – 2 сантиметра каждый);
– 2 – 3 столовые ложки меда или сахара.
Приготовление:
- В большой кастрюле среднего размера объедините красное вино, корицу, гвоздику, кардамон, звездочку аниса, кусочек апельсиновой цедры и имбирь.
- Добавьте мед или сахар в кастрюлю. Количество можно регулировать по вашему вкусу.
- Медленно нагрейте смесь на среднем огне, но не доводите до кипения. Храните на огне в течение 15 – 20 минут, позволяя всем ароматам и вкусам смешаться вместе.
- Налейте глинтвейн в бокалы или кружки.