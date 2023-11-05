Для холодних вечорів немає нічого приємнішого, ніж глінтвейн, що наповнює ваш дім чарівним ароматом. Виберіть вино, яке вам до вподоби, спеції та насолодіться п'янкою миттєвістю.

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Рецепт глінтвейну

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Цей напій так пахне / Фото unsplash

Приготування:

  • У великій каструлі середнього розміру об'єднайте червоне вино, корицю, гвоздику, кардамон, зірочку анісу, шматочок апельсинової цедри та імбир.
  • Додайте мед або цукор до каструлі. Кількість можна регулювати до вашого смаку.
  • Повільно нагрівайте суміш на середньому вогні, але не доводьте до кипіння. Зберігайте на вогні протягом 15 – 20 хвилин, дозволяючи всім ароматам і смакам змішатися разом.
  • Налийте глінтвейн у келихи або кружки.