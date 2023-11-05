Для холодних вечорів немає нічого приємнішого, ніж глінтвейн, що наповнює ваш дім чарівним ароматом. Виберіть вино, яке вам до вподоби, спеції та насолодіться п'янкою миттєвістю.

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Рецепт глінтвейну

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 4

Цей напій так пахне / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 1 пляшка червоного вина (сухе або напівсухе);

– 2 – 3 палички кориці;

– 5 – 6 гвоздик;

– 1 чайна ложка кардамону;

– 1 зірочка анісу

– шматочок цедри апельсина (можна також використовувати лимонну цедру);

– 1 – 2 шматочки свіжого імбиру (приблизно 1 – 2 сантиметр кожен);

– 2 – 3 столові ложки меду або цукру.

Приготування:

У великій каструлі середнього розміру об'єднайте червоне вино, корицю, гвоздику, кардамон, зірочку анісу, шматочок апельсинової цедри та імбир.

Додайте мед або цукор до каструлі. Кількість можна регулювати до вашого смаку.

Повільно нагрівайте суміш на середньому вогні, але не доводьте до кипіння. Зберігайте на вогні протягом 15 – 20 хвилин, дозволяючи всім ароматам і смакам змішатися разом.

Налийте глінтвейн у келихи або кружки.

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