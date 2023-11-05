Для холодних вечорів немає нічого приємнішого, ніж глінтвейн, що наповнює ваш дім чарівним ароматом. Виберіть вино, яке вам до вподоби, спеції та насолодіться п'янкою миттєвістю.
Цікаво Один інгредієнт – безліч рецептів: як приготувати ароматні осінні супи з фрикадельками
Рецепт глінтвейну
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Цей напій так пахне / Фото unsplash
Приготування:
- У великій каструлі середнього розміру об'єднайте червоне вино, корицю, гвоздику, кардамон, зірочку анісу, шматочок апельсинової цедри та імбир.
- Додайте мед або цукор до каструлі. Кількість можна регулювати до вашого смаку.
- Повільно нагрівайте суміш на середньому вогні, але не доводьте до кипіння. Зберігайте на вогні протягом 15 – 20 хвилин, дозволяючи всім ароматам і смакам змішатися разом.
- Налийте глінтвейн у келихи або кружки.