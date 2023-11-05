Для холодных вечеров нет ничего более приятного, чем глинтвейн, наполняющий ваш дом волшебным ароматом. Выберите вино, которое вам нравится, специи и насладитесь опьяняющим мгновением.

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Рецепт глинтвейна

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Этот напиток так пахнет / Фото unsplash

Приготовление:

  • В большой кастрюле среднего размера объедините красное вино, корицу, гвоздику, кардамон, звездочку аниса, кусочек апельсиновой цедры и имбирь.
  • Добавьте мед или сахар в кастрюлю. Количество можно регулировать по вашему вкусу.
  • Медленно нагрейте смесь на среднем огне, но не доводите до кипения. Храните на огне в течение 15 – 20 минут, позволяя всем ароматам и вкусам смешаться вместе.
  • Налейте глинтвейн в бокалы или кружки.