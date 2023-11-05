Для холодных вечеров нет ничего более приятного, чем глинтвейн, наполняющий ваш дом волшебным ароматом. Выберите вино, которое вам нравится, специи и насладитесь опьяняющим мгновением.
Интересно Один ингредиент – множество рецептов: как приготовить ароматные осенние супы с фрикадельками
Рецепт глинтвейна
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Этот напиток так пахнет / Фото unsplash
Приготовление:
- В большой кастрюле среднего размера объедините красное вино, корицу, гвоздику, кардамон, звездочку аниса, кусочек апельсиновой цедры и имбирь.
- Добавьте мед или сахар в кастрюлю. Количество можно регулировать по вашему вкусу.
- Медленно нагрейте смесь на среднем огне, но не доводите до кипения. Храните на огне в течение 15 – 20 минут, позволяя всем ароматам и вкусам смешаться вместе.
- Налейте глинтвейн в бокалы или кружки.