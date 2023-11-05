В большой кастрюле среднего размера объедините красное вино, корицу, гвоздику, кардамон, звездочку аниса, кусочек апельсиновой цедры и имбирь.

В большой кастрюле среднего размера объедините красное вино, корицу, гвоздику, кардамон, звездочку аниса, кусочек апельсиновой цедры и имбирь.

В большой кастрюле среднего размера объедините красное вино, корицу, гвоздику, кардамон, звездочку аниса, кусочек апельсиновой цедры и имбирь.

Количество можно регулировать по вашему вкусу.

Количество можно регулировать по вашему вкусу.

Добавьте мед или сахар в кастрюлю.

Добавьте мед или сахар в кастрюлю.

Добавьте мед или сахар в кастрюлю. Количество можно регулировать по вашему вкусу.