Глинтвейн – излюбленный согревающий напиток зимой, пожалуй, каждого. Его можно готовить даже тогда, когда вы не употребляете алкоголь (на виноградном соке).

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Украинский шеф-повар Николай Люлько поделился с читателями простым рецептом алкогольного, классического горячего напитка глинтвейна на красном вине.

Рецепт глинтвейна на красном вине

Время: 15 минут

15 минут Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– 750 миллилитров красного сухого вина;

– 2 – 3 мандарина;

– 3 столовые ложки черных изюма;

– 10 граммов корня имбиря;

– 5 штук кардамона;

– 5 бутонов гвоздики;

– 1 палочка корицы;

– пол чайной ложки мускатного ореха;

– мед (по желанию).

Приготовление:

Все ингредиенты соединяем в одной кастрюле.

Нагреваем все на медленном огне до легкой дымки, не доводим до кипения.

Накрываем крышкой и даем еще на самом слабом огне прогреться 10 минут, чтобы все ингредиенты отдали свой вкус.

Разливаем по стаканам и подаем на стол.

Приятного тебе аппетита!