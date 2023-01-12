Вкус домашнего молочного кефира несколько кисловатый, напоминает привычный питьевой йогурт. Его главная особенность – кремовость и легкая "шипучесть".

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Для его приготовления понадобятся кефирные молочные зерна, которые продаются в виде сухих белых гранул. Их можно использовать много раз, поэтому, приобретя их раз, вы сможете готовить домашний кефир хоть каждый день.

Рецепт домашнего молочного кефира

Время: 5 минут + 24 часа для ферментации

Порций: 1

Готовим кефир дома / Фото Absolutely Flavorful

Ингредиенты:

1 чайная ложка молочных кефирных зерен;

1 стакан сырого или цельного молока.

Приготовление: