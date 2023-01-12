Вкус домашнего молочного кефира несколько кисловатый, напоминает привычный питьевой йогурт. Его главная особенность – кремовость и легкая "шипучесть".
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Для его приготовления понадобятся кефирные молочные зерна, которые продаются в виде сухих белых гранул. Их можно использовать много раз, поэтому, приобретя их раз, вы сможете готовить домашний кефир хоть каждый день.
Рецепт домашнего молочного кефира
Время: 5 минут + 24 часа для ферментации
Порций: 1
Готовим кефир дома / Фото Absolutely Flavorful
Ингредиенты:
- 1 чайная ложка молочных кефирных зерен;
- 1 стакан сырого или цельного молока.
Приготовление:
- Размешиваем кефирные зерна с молоком в пол-литровой банке. Накрываем тонкой тканью или бумагой, закрепляем резинкой.
- Ставим банку в темное теплое место и оставляем бродить на 24 часа. Если температура ниже 20 градусов – процесс брожения может занять 2 дня.
- После процесса брожения кефир должен иметь четкие слои.
- Процеживаем жидкость с помощью мелкого ситечка или марли.
- Процеженный кефир переливаем в банку, плотно закрываем и оставляем в холодильнике на 10 дней.
- Кефирные зерна можно использовать повторно.