Вкус домашнего молочного кефира несколько кисловатый, напоминает привычный питьевой йогурт. Его главная особенность – кремовость и легкая "шипучесть".

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Для его приготовления понадобятся кефирные молочные зерна, которые продаются в виде сухих белых гранул. Их можно использовать много раз, поэтому, приобретя их раз, вы сможете готовить домашний кефир хоть каждый день.

Рецепт домашнего молочного кефира

Время: 5 минут + 24 часа для ферментации

Порций: 1

Готовим кефир дома / Фото Absolutely Flavorful

Ингредиенты:

  • 1 чайная ложка молочных кефирных зерен;
  • 1 стакан сырого или цельного молока.

Приготовление:

  1. Размешиваем кефирные зерна с молоком в пол-литровой банке. Накрываем тонкой тканью или бумагой, закрепляем резинкой.
  2. Ставим банку в темное теплое место и оставляем бродить на 24 часа. Если температура ниже 20 градусов – процесс брожения может занять 2 дня.
  3. После процесса брожения кефир должен иметь четкие слои.
  4. Процеживаем жидкость с помощью мелкого ситечка или марли.
  5. Процеженный кефир переливаем в банку, плотно закрываем и оставляем в холодильнике на 10 дней.
  6. Кефирные зерна можно использовать повторно.