Глінтвейн – улюблений зігріваючий напій взимку, мабуть, кожного. Його можна готувати навіть тоді, коли ви не вживаєте алкоголю (на виноградному соку).
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Український шеф-кухар Микола Люлько поділився з читачами простим рецептом алкогольного, класичного гарячого напою глінтвейн на червоному вині.
Рецепт глінтвейну на червоному вині
- Час: 15 хвилин
- Порції: 4 – 6
Приготування:
- Всі інгредієнти з'єднуємо в одній каструлі.
- Нагріваємо все на повільному вогні до легкого парування, не доводимо до кипіння.
- Накриваємо кришкою і даємо ще на самому слабкому вогні прогрітись 10 хвилин, щоб всі інгредієнти віддали свій смак.
- Розливаємо по склянках та подаємо до столу.
Смачного!