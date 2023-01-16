Глінтвейн – улюблений зігріваючий напій взимку, мабуть, кожного. Його можна готувати навіть тоді, коли ви не вживаєте алкоголю (на виноградному соку).

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Український шеф-кухар Микола Люлько поділився з читачами простим рецептом алкогольного, класичного гарячого напою глінтвейн на червоному вині.

Рецепт глінтвейну на червоному вині

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 4 – 6

Інгредієнти:

– 750 мілілітрів червоного сухого вина;

– 2 – 3 мандарини;

– 3 столові ложки чорних родзинок;

– 10 грамів кореня імбиру;

– 5 штук кардамону;

– 5 бутонів гвоздики;

– 1 паличка кориці;

– пів чайної ложки мускатного горіха;

– мед (за бажанням).

Приготування:

Всі інгредієнти з'єднуємо в одній каструлі.

Нагріваємо все на повільному вогні до легкого парування, не доводимо до кипіння.

Накриваємо кришкою і даємо ще на самому слабкому вогні прогрітись 10 хвилин, щоб всі інгредієнти віддали свій смак.

Розливаємо по склянках та подаємо до столу.

Смачного!