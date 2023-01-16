Самый популярный зимний напиток: готовим горячий глинтвейн

16 января 2023, 15:35
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Николай Люлько

Зимой хочется чего-нибудь горячего и ароматного. Чтобы согреться и вкусить, приготовьте классический напиток – глинтвейн.

Глинтвейн – излюбленный согревающий напиток зимой, пожалуй, каждого. Его можно готовить даже тогда, когда вы не употребляете алкоголь (на виноградном соке).

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Украинский шеф-повар Николай Люлько поделился с читателями простым рецептом алкогольного, классического горячего напитка глинтвейна на красном вине.

Рецепт глинтвейна на красном вине

  • Время: 15 минут
  • Порции: 4 – 6
Ингредиенты:
– 750 миллилитров красного сухого вина;
– 2 – 3 мандарина;
– 3 столовые ложки черных изюма;
– 10 граммов корня имбиря;
– 5 штук кардамона;
– 5 бутонов гвоздики;
– 1 палочка корицы;
– пол чайной ложки мускатного ореха;
– мед (по желанию).

Приготовление:

  • Все ингредиенты соединяем в одной кастрюле.
  • Нагреваем все на медленном огне до легкой дымки, не доводим до кипения.
  • Накрываем крышкой и даем еще на самом слабом огне прогреться 10 минут, чтобы все ингредиенты отдали свой вкус.
  • Разливаем по стаканам и подаем на стол.

Приятного тебе аппетита!

Автор: Богданна Рибак