Самый популярный зимний напиток: готовим горячий глинтвейн
16 января 2023, 15:35Читати новину українською
Источник:Николай Люлько
Зимой хочется чего-нибудь горячего и ароматного. Чтобы согреться и вкусить, приготовьте классический напиток – глинтвейн.
Глинтвейн – излюбленный согревающий напиток зимой, пожалуй, каждого. Его можно готовить даже тогда, когда вы не употребляете алкоголь (на виноградном соке).
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Украинский шеф-повар Николай Люлько поделился с читателями простым рецептом алкогольного, классического горячего напитка глинтвейна на красном вине.
Рецепт глинтвейна на красном вине
- Время: 15 минут
- Порции: 4 – 6
– 750 миллилитров красного сухого вина;
– 2 – 3 мандарина;
– 3 столовые ложки черных изюма;
– 10 граммов корня имбиря;
– 5 штук кардамона;
– 5 бутонов гвоздики;
– 1 палочка корицы;
– пол чайной ложки мускатного ореха;
– мед (по желанию).
Приготовление:
- Все ингредиенты соединяем в одной кастрюле.
- Нагреваем все на медленном огне до легкой дымки, не доводим до кипения.
- Накрываем крышкой и даем еще на самом слабом огне прогреться 10 минут, чтобы все ингредиенты отдали свой вкус.
- Разливаем по стаканам и подаем на стол.
Приятного тебе аппетита!