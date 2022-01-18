Некоторые верующие в этот день даже не завтракают, ожидая праздничного ужина. Поэтому кутья перед Водосвятьем должна быть особенной.
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Кутя – древнейшее ритуальное блюдо. В течение года ее готовят трижды: к Рождественскому сочельнику (6 января) – богатая кутья, к Старому Новому году (13 января) – щедрая кутья и перед Водосвятьем (18 января) – голодная кутья.
По словам известной исследовательницы фольклора Дарьи Анцибор, когда-то был распространен обычай по завершении ужина расстреливать кутью из ружей или же прощаться с ней иным шумным образом.
Рецепт голодной кутьи
Время: 1 час
Порций: 4
Зерно для такой кутьи варят только на воде, подсластить можно медом. В зависимости от заведенных традиций добавляют также узвар, изюм, мак, орехи и сухофрукты.
Аутентичная кухня / Фото pinterest
Ингредиенты:
- 1 стакан пшеницы;
- 2 – 3 стакана воды;
- 1 столовая ложка растительного масла;
- 100 грамм мака;
- 100 грамм изюма;
- 100 грамм орехов;
- 2 – 3 столовые ложки меда.
Приготовление:
- Для начала следует тщательно перетереть мак. Для аутентичного рецепта лучше всего это сделать в макитре, однако можно воспользоваться и современным способом и сделать это в блендере, кофемолке, мясорубке.
- Измельчите орехи.
- К предварительно отвареной пшенице добавьте перетертый мак, орехи, изюм и мед.
- Плотность можно подобрать по желанию и разбавить водой или компотом.
Приятного аппетита за праздничным столом!