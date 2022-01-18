У цей день дотримуються строгого посту, дехто навіть не снідає, чекаючи святкової вечері. Як і на Святвечір, головною стравою на столі є кутя.

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Кутя – це давня українська страва, яка має свій особливий ритуальний характер. На рік заведено готувати її тричі: на Святий Вечір (6 січня) — Багата кутя, перед Старим Новим роком (13 січня) — Щедра кутя й у ніч перед Водохрещем (18 січня) — Голодна кутя.

За слова відомої дослідниці фолькльору Дар'ї Анцибор, після завершення вечері колись був поширений звичай розстрілювали кутю з рушниць або ж прощатися із нею за іншим шумним шляхом.

Рецепт голодної куті

Час: 1 година

Порцій: 4

Зерно для такої куті варять тільки на воді, підсолодити можна медом. У залежності від заведених традицій додають також узвар, родзинки, мак, горіхи та сухофрукти.

Автентична кухня / Фото pinterest

Інгредієнти:

1 склянка пшениці;

2 – 3 склянки води;

1 столова ложка олії;

100 грам маку;

100 грам родзинок;

100 грам горіхів;

2 – 3 столові ложки меду.

Приготування:

Для початку слід ретельно перетерти мак. Для автентичного рецепту найкрае це зробити у макітрі, проте можна скористатися і сучасним способом і зробити це у у блендері, кавомолці, м'ясорубці. Подрібніть горіхи. До попередньо відвареної пшениці додайте перетертий мак, горіхи, родзинки та мед. Густину можна підібрати за бажанням і розбавити водою чи узваром.

Нехай смакує за святковим столом!