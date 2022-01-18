У цей день дотримуються строгого посту, дехто навіть не снідає, чекаючи святкової вечері. Як і на Святвечір, головною стравою на столі є кутя.
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Кутя – це давня українська страва, яка має свій особливий ритуальний характер. На рік заведено готувати її тричі: на Святий Вечір (6 січня) — Багата кутя, перед Старим Новим роком (13 січня) — Щедра кутя й у ніч перед Водохрещем (18 січня) — Голодна кутя.
За слова відомої дослідниці фолькльору Дар'ї Анцибор, після завершення вечері колись був поширений звичай розстрілювали кутю з рушниць або ж прощатися із нею за іншим шумним шляхом.
Рецепт голодної куті
Час: 1 година
Порцій: 4
Зерно для такої куті варять тільки на воді, підсолодити можна медом. У залежності від заведених традицій додають також узвар, родзинки, мак, горіхи та сухофрукти.
Автентична кухня / Фото pinterest
Інгредієнти:
- 1 склянка пшениці;
- 2 – 3 склянки води;
- 1 столова ложка олії;
- 100 грам маку;
- 100 грам родзинок;
- 100 грам горіхів;
- 2 – 3 столові ложки меду.
Приготування:
- Для початку слід ретельно перетерти мак. Для автентичного рецепту найкрае це зробити у макітрі, проте можна скористатися і сучасним способом і зробити це у у блендері, кавомолці, м'ясорубці.
- Подрібніть горіхи.
- До попередньо відвареної пшениці додайте перетертий мак, горіхи, родзинки та мед.
- Густину можна підібрати за бажанням і розбавити водою чи узваром.
Нехай смакує за святковим столом!