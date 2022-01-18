Голодная кутья: символика блюда на второй Сочельник и аутентичный рецепт

18 января 2022 , 15:04
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Источник:

ВВС

Вечер 18 января, накануне Крещения Гоподня, называют Голодной кутьей. Ведь до появления на небе первой звезды положено строго поститься. И блюдо, завершающее цикл зимних праздников, – также постное.

Некоторые верующие в этот день даже не завтракают, ожидая праздничного ужина. Поэтому кутья перед Водосвятьем должна быть особенной.

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Кутя – древнейшее ритуальное блюдо. В течение года ее готовят трижды: к Рождественскому сочельнику (6 января) – богатая кутья, к Старому Новому году (13 января) – щедрая кутья и перед Водосвятьем (18 января) – голодная кутья.

По словам известной исследовательницы фольклора Дарьи Анцибор, когда-то был распространен обычай по завершении ужина расстреливать кутью из ружей или же прощаться с ней иным шумным образом.

Рецепт голодной кутьи

Время: 1 час
Порций: 4

Зерно для такой кутьи варят только на воде, подсластить можно медом. В зависимости от заведенных традиций добавляют также узвар, изюм, мак, орехи и сухофрукты.

Аутентичная кухня / Фото pinterest

Ингредиенты:

  • 1 стакан пшеницы;
  • 2 – 3 стакана воды;
  • 1 столовая ложка растительного масла;
  • 100 грамм мака;
  • 100 грамм изюма;
  • 100 грамм орехов;
  • 2 – 3 столовые ложки меда.

Приготовление:

  1. Для начала следует тщательно перетереть мак. Для аутентичного рецепта лучше всего это сделать в макитре, однако можно воспользоваться и современным способом и сделать это в блендере, кофемолке, мясорубке.
  2. Измельчите орехи.
  3. К предварительно отвареной пшенице добавьте перетертый мак, орехи, изюм и мед.
  4. Плотность можно подобрать по желанию и разбавить водой или компотом.

Приятного аппетита за праздничным столом!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська